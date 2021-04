Un usuario de Twitter es testigo de una pelea de exnovios a través de la desaparición de un perro

Uno de los peores momentos de una ruptura de pareja llega cuando se tienen seres vivos en común, ya sean hijos o animales de compañía. Con los primeros, la mayoría de las personas tienen claro los limites, pero con los segundos... A veces la cosa se puede torcer de más.

Así ha pasado en Valencia, sus vecinos han sido testigos de una historia de amor rota a través de unos carteles en los que, en teoría, un perro había desaparecido. La historia ha trascendido de tal manera que ha llegado a Twitter y se ha hecho viral.

En un primer cartel en el que se lee en rojo "Se busca", una chica explica que su perro llamado Vega se ha podido perder: "Lleva dos días desaparecido por la zona de Campanar (Valencia). Muy noble y bueno, no muerde. Posiblemente esté desorientado, eso en caso de que no se lo haya llevado mi ex, lo cual no tengo pruebas".

Un seguidor me ha enviado una pelea de exnovios a raíz de la desaparición de un perro. Surrealista pic.twitter.com/2iHz2YWk2W — ceciarmy (@ceciarmy) April 15, 2021

"Por favor, si veis un perrito así con un chico de unos 27 años, estatura mediana y moreno, llamadme urgentemente. Es mi ex y se lo habrá llevado sin mi consentimiento", escribe la mujer en mayúsculas, en negrita y con subrayado para que todo el mundo esté alerta.

Lo que nadie se esperaba es que el exnovio contestase con otro cartel que titula: "No se busca", y que sigue: "Teresa, el perro también era mío y tengo derecho a estar con él. Tú me pusiste los cuernos y me engañaste en la cara. Espero que tengas muchas fotos suyas porque no lo vas a volver a ver. Para de buscarlo y alarmar a la gente. Alberto".

Un drama que perfectamente ha recordado a los demás usuarios de la red social a la reciente historia entre Lola y Diego de La isla de las tentaciones, que tuvieron una discusión a raíz de la custodia sobre su perro, Horus.

POV Diego y Lola después de la isla de las tentaciones — gabii 🤌🏽 (@gabiimnts) April 15, 2021

No os pasa que ✨HORUS ✨ — Nat ⚡ (@nataliabmart) April 16, 2021

Isla de las tentaciones v2 — aalexx_99 (@aalexxcr) April 15, 2021

No se sabe como habrá acabado esta trágica historia, pero Teresa y Alberto tienen un ejemplo de como ponerle solución a la custodia del animal, gracias a los dos concursantes del programa de Telecinco. Ya que Diego en el programa La isla de las tentaciones, seis meses después comentó que Lola y él se turnan al perro cada mes.