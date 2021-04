Una novia le da 60 euros de propina a una camarera que vertió salsa en el vestido de su suegra el día de la boda

Cuando se trata de asistir a una boda hay protocolos que se siguen desde hace tiempo, como por ejemplo no asistir de negro o no vestir de largo a no ser que seas dama de honor. Aunque ciertas de estas tradiciones van evolucionando con el paso del tiempo hay una que predomina, no vestir de blanco si no eres la novia.

Un protocolo que si se salta, puede llegar a ser duramente criticado, ya que se entiende como querer robarle el protagonismo a la novia. Todo el mundo se acuerda de como Victoria Beckham se saltó el protocolo en la boda de Sergio Ramos y Pilar Rubio.

De esta manera una tiktoker ha decidido contar su particular historia. En el vídeo que se ha hecho viral, cuenta como derramó sin querer un bote de salsa a la suegra de la novia en una boda en la que trabajaba como camarera y al final se llevó una propina por ello.

"Trabaje durante un periodo de tiempo muy corto como camarera en bodas, ya que al final mi disaraxia me hacía ser muy torpe y tiraba todo. Fue en mi primera boda como camarera cuando le tire un bote de salsa a la suegra de la novia. Estaba muy caliente, y gracias a dios no la quemé, pero se tuvo que ir a cambiar", cuenta @chloe_beeee en TikTok.

Al parecer la boda era de ciudadanos locales por lo que la madre del novio pudo irse a casa a ponerse otro vestido. "Pensé que había arruinado la boda de la pareja", cuenta la joven pero nada más lejos de la realidad.

"La novia se acercó a mí, me estrechó la mano y me agradeció lo que había hecho. Me dijo: 'mi suegra no debería haber estado vestida de blanco el día de mi boda', y luego me dio una propina de 55 libras (unos 60 euros)", comenta entre risas.

Una historia con final feliz que ya han visualizado casi 200.000 personas y otras tantas han llegado a comentar. Los seguidores cuentan vivencias parecidas e incluso elogian la torpeza de Chloe: "No todos los héroes usan capas, algunos llevan salseras".