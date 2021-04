Patrick Perkins confirmó esta semana la muerte de su hermano gemelo, Adam Perkins, un conocido tikToker y estrella de la desaparecida plataforma Vine, que le dio la fama.

Sin embargo, las causas del fallecimiento no se han hecho públicas, algo que no ha frenado a algunos curiosos, que se han puesto a investigar y elucubrar sobre los porqués de esa trágica muerte. Ahora, Patrick ha pedido que eso cese.

"Necesito aprovechar esta oportunidad para explicarte algo: si no se divulga la causa de la muerte, hay una razón", le decía el joven a un desconsiderado usuario que le preguntó por qué había muerto su hermano.

"Hay una intención en cada parte de esto. Respétennos a los dos al no hacer esa pregunta", añadía.

Pero muchos otros usuarios habían hecho la misma pregunta sobre por qué murió Adam Perkins, por lo que su gemelo tuvo que insistir: "No entiendo cómo no es obvio que no lo haya dicho por una razón. Por favor respetad eso".

Adam falleció a los 24 años. "Ni siquiera puedo expresar con palabras lo que esta pérdida significa para mí", escribió. "A menudo me preguntan: '¿Qué se siente al ser un gemelo?' y mi respuesta suele ser, '¿cómo es NO ser gemelo?'", decía al anunciar la noticia su hermano.