Chris Crocker subasta un NFT de su vídeo viral 'Leave Britney Alone' por más de 37.000 euros para empezar su transición

Fue en 2007 cuando Chris Crocker saltó a la fama por un vídeo de YouTube en el que defendía fervientemente y con lágrimas en los ojos a Britney Spears cuando comenzó la polémica por el estado de salud de la cantante. Ahora, aprovechando el auge del criptoarte, esta estrella de internet ha querido vender un NFT de su publicación para poder comenzar su transición.

Chris Crocker, que se ha declarado mujer trans, es una apasionada de la artista pop, y así lo demostró en su vídeo Leave Britney Alone (Dejad a Britney en paz) pidiendo que no se mofaran de los problemas de salud de la cantante. Esto provocó que se viralizara y, en muchas ocasiones, se burlaran de ella. Pero, más de 13 años después, ha querido aprovecharse de ello para iniciar su cambio.

Los NFT (non fungible token) están ganando fama como piezas de arte digital únicas e intransferibles que muchos usuarios compran a personalidades de internet. Los precios de algunas de estas obras son bastante elevados y demuestran que el valor que se le está dando cada vez más a las posesiones virtuales privadas.

Por ello, Chris Crocker, a sus 33 años, ha querido sumarse a esta tendencia para poder hacer la transición, pues siempre se ha considerado una mujer trans pero le ha sido imposible hacerlo porque vivía en un pequeño pueblo de Tennessee (Estados Unidos).

"Durante muchos años de mi vida me he identificado como transexual, pero ahora he decidido adaptarme a mi entorno", declaró en 2016 cuando mostró el aspecto musculoso y mal llamado 'masculino' que adoptó por lo mal que lo pasaba en su pueblo.

El icono de internet, que lleva años dedicándose al porno gay de forma profesional y publicando vídeos en OnlyFans, ha sacado a subasta su NFT y, de momento, ha alcanzado el precio de 45.471 dólares (unos 37.500 euros).