Una tuitera asegura que ha encontrado a una chica idéntica a ella: "Es mi gemela, hasta mi madre se creyó que era yo"

Se suele decir que todas las personas tienen un doble, y en el caso de Raquel parece aún mucho más cierto. Al parecer, una chica contactó con ella después de ver una foto suya, pues vio en ella a su "gemela".

La tuitera canaria publicó orgullosa una imagen de su graduación en Veterinaria, pero no esperaba leer la respuesta que recibió. Por Instagram, una tal Mireya, también de Canarias, le contactó para decirle que había visto su foto y hasta sus amigas se creían que era ella.

"Creo que no tengo ninguna hermana perdida por ahí, pero tienes unas fotos en las que somos iguales. Por si no conocías a tu doble", le comentó. "Me pensé si hablarte, pero es que hasta mi madre se creyó que era yo. Y me hizo mucha gracia porque me estaban pasando tu foto".

Pues nada, que gracias a mi foto de la orla me ha hablado una chica que es mi gemela literalmente: https://t.co/IJ9PaOSdld pic.twitter.com/hcWDAylGgk — Rachel 🇮🇨🌴 (@RdeRachell) April 11, 2021

Raquel compartió en Twitter una comparativa entre Mireya y ella, y, efectivamente, son idénticas: "Gracias a mi foto de la orla me ha hablado una chica que es mi gemela, literalmente".

La otra joven también habló en el hilo mostrando dos imágenes diferentes, y muchos tuiteros bromearon con que sus familias les guardaban un secreto, o si tenían hermanas perdidas.

JAJAJAJAJAJAA AY DIOS BUENÍSIMO — Rachel 🇮🇨🌴 (@RdeRachell) April 12, 2021

Otros prefirieron tirar por lo espiritual y bromear con los doppelgänger, el término que se utiliza para denominar al doble fantasmagórico o malvado de una persona. Pero algunos apuntaron que no creían esta historia, pues la tal Mireya se acababa de crear la cuenta de Twitter este mes de abril y parecía sospechoso.

He aquí la persona que vio el tweet de la chica jeje soy la amiga y según lo vi se lo pase obviamente debía saber q tiene una doble — Carl🖤 (@GasquezCarla) April 12, 2021

Ya sea cierto o no, esta historia parece una versión anecdótica del hilo ficticio de Manuel Bartual, por lo que habrá que quizá Mireya y Raquel tengan que tener cuidado ahora que saben de la existencia la una de la otra.