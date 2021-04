La ensalada de palomitas de maíz que ha indignado a los usuarios: "Es un crimen contra la humanidad"

Las recetas alternativas suelen ser un éxito o un fracaso absoluto. Por norma general, no existe el término medio. Un chef provocó toda una ola de indignación cuando compartió con los espectadores una ensalada especial que no ha gustado a casi nadie.

La bloguera estadounidense Molly Yeh, cuyos vídeos tienen como tema principal la comida, apareció en su programa de Food Network, Girl Meets Farm, para mostrar a los espectadores cómo hacer una ensalada de palomitas de maíz crujiente.

La mujer explica que el plato clásico consta de palomitas de maíz, verduras y mayonesa y, generalmente, según informa Daily Mail, se consume en una comida compartida en el sótano de la iglesia. "Algunas personas también le ponen pescado. No creen que vaya a funcionar, pero cuando lo prueben, verán que es realmente bueno", asegura la influencer.

Los espectadores, sin embargo, estaban menos impresionados con el plato preparado por Yeh. Para hacer la salsa se debe combinar mayonesa, crema agria, mostaza, azúcar, vinagre de sidra de manzana, sal y pimienta. Después, la cocinera mezcla esto con guisantes, zanahoria y apio picado para, posteriormente, agregarlo a las palomitas de maíz, que ha sido aromatizadas con queso en polvo.

Molly adorna, finalmente, la ensalada con berros picados. "Lo que parece es que estás comiendo una ensalada, pero miras debajo, ves un montón de palomitas de maíz", comenta. "Ese es mi tipo de ensalada. Este es el tipo de ensalada que se come con cuchara", añade para, después, servirse un gran bocado y agregar: "Eso es crujiente sobre crujido y me encanta el queso chedar blanco en polvo".

La receta se compartió por primera vez en Food Network y, después, se volvió viral cuando un tuit alertó a los usuarios de las redes sociales sobre el plato. Los comentarios, como es de esperar, no se hicieron de rogar. "Nunca en mi vida he visto una ensalada de palomitas de maíz y rezo para no tener que volver a verla", explicó un internauta.

"Me encanta la textura de las palomitas de maíz en la ensalada, es literalmente donde detuve el vídeo... ¿Por qué dicen que es tan malo?", exponía otro usuario. Otro internauta, por el contrario, sentenció: "Eso es un crimen contra la humanidad".