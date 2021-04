Un hombre casi se casa con la mujer equivocada por su fe ciega en Google Maps

Disparatado error que a punto estuvo de costarle caro a un novio en la provincia indonesia de Java Central. Su fe ciega a Google Maps casi acaba con su gran día, ya que el famoso navegador lo guio a una dirección incorrecta, algo de lo que se dio cuenta bastante tarde.

Según informa Daily Star, se celebraban dos bodas en apenas unos metros. Una, en Losari, del distrito de Pakis; la otra, donde terminó el perdido novio, en la cercana Jengkol Hamlet.

Así, Maria Ulfa, una de las novias, pero no la suya, estaba siendo atendida por un maquillador mientras todos esperaban por la llegada de su prometido. Este, por cierto, había avisado de que llegaría tarde al enlace porque uno de los que iban con él había detenido el viaje para buscar un baño.

Entonces, no puedo percatarse de la llegada del nuevo grupo de invitados junto a su futuro 'marido', por lo que la familia de esta le dio la bienvenida al grupo y se procedió al intercambio de regalos.

Afortunadamente para la novia, para el novio, y para sus futuros cónyuges, uno de los recién llegados se dio cuenta de que se habían equivocado de itinerario, por lo que se retiraron rápidamente del lugar para ir al correcto.

"Me sorprendió cuando vi al grupo del hombre, porque no conocía a ninguno de ellos", aseguró ella a los medios locales. Además, supo que algo "no iba bien" cuando conocieron la procedencia del grupo 'intruso'.

Eso sí, el caos que se formó fue monumental e incluso fue captado por las cámaras de algunos de los invitados, por lo que se hizo viral en las redes con el consiguiente cachondeo de los internautas.