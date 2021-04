Un niño enfermo de 11 años que soñaba con ser 'youtuber' consigue en solo tres meses más de 5 millones de suscriptores

Está claro que internet y la globalización a veces pueden lograr cosas maravillosas. En un arrebato de solidaridad, los internautas se han puesto de acuerdo para cumplir el sueño de un niño de 11 años que sufre una enfermedad degenerativa.

Tal y como informaron los medios locales, Tomás Blanch es un joven de Chile que soñaba con ser un youtuber famoso. Por ello, en enero de 2021 abrió su modesto canal en el que sube vídeos cortos contando anécdotas o hablando de su vida cotidiana, vídeos que graba desde el salón de su casa mientras su familia se pasea por el fondo haciendo sus tareas.

Pero la historia de este pequeño conmovió tanto a las redes que consiguió en un tiempo récord cumplir su sueño. En poco más de tres meses, Blanch ya acumula 5,06 millones de suscriptores, por lo que se puede decir que ya es todo un youtuber famoso con más alcance que muchos que llevan mucho tiempo.

El chileno publicó un vídeo dando las gracias, pues no creía lo que le estaba pasando. Pero, además, se nota que se preocupa por sus seguidores, pues con unas tiernas intenciones les pidió que no cayeran en las estafas de la "gente mala" y no dieran su dinero por internet: "¡Sois importantes para mí!".