Un perro sobrevive con un pincho de kebab en su intestino durante dos meses

Bear, una perra pastor alemán, se ha hecho viral en las redes sociales tras conocerse su increíble historia.

Según cuenta Mirror, que además muestra fotos espectaculares de radiografías del animal, el can logró sobrevivir con un pincho de kebab de madera dentro de su cuerpo durante ocho semanas hasta que los síntomas empezaron a aparecer.

Y es que Bear, pasado ese tiempo, comenzó a cojear después de que el palo le atravesara la pierna.

Cuando su dueño lo llevó al veterinario, una ecografía reveló que había un palo de considerables dimensiones dentro de su cuerpo. El pincho había recorrido, además, los órganos más importantes del cuerpo de la perra.

"Tan pronto como entró Bear e hice una ecografía, pude ver el objeto extraño. Aunque la pierna estaba enormemente hinchada, no esperaba ver algo tan grande como el palito de kebab", señaló el veterinario Riccardo Minelli, de Abington Park Veterinary Surgery, en Northhampton, Inglaterra.

"No había ninguna herida o punto de entrada, por lo que era difícil imaginar cómo había entrado algo así. Las imágenes mostraron que estaba muy cerca de los grandes vasos abdominales y la arteria femoral. Me di cuenta de que la cirugía era necesaria, pero existía riesgo de hemorragia, así que intentamos eliminarlo de forma no invasiva", indicó el profesional.

Por su parte, el dueño de la perra, Richard Davidson, no tenía ni idea de cómo el palo se coló en el cuerpo del canino. Supuso que se lo comió mientras intentaba robar un kebab durante una barbacoa en el jardín. "Ni siquiera la vimos comiéndoselo y no sabemos si se lo quitó del plato a alguien. Así que no nos dimos cuenta de que había ningún problema. Meses después empezó a cojear y luego empeoró gradualmente. Se puso tan mal que no podía caminar sobre su pierna trasera, así que la llevamos al veterinario", dijo Richard.

Bear parecía estar comiendo bien y no había otros signos de nada malo, por lo que, señala el dueño, "fue una gran sorpresa cuando nos dijeron qué era lo que le pasaba". "Estamos agradecidos de que (el palo) haya pasado por órganos vitales y por el intestino sin causar daños graves. Sabemos que podría haber sido fatal y tuvimos mucha suerte", agregó Richard, que asegura que ahora hacen incluso guardias para controlar que no vuelva a pasar algo parecido.