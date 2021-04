El bolardo maldito, provocando caídas de peatones desde 2020: "El paso de cebra está libre, para eso está"

Las señales de tráfico y el resto de elementos de la circulación están para hacerles caso, tanto los conductores como los peatones. Y así lo demuestran las cámaras de vigilancia de la ciudad de Puebla, al sudeste de Ciudad de México, donde se ha detectado un 'punto negro' de peatones.

Este lunes, se ha viralizado en las redes un vídeo donde se recopilaban algunos momentos de los últimos meses captados por la cámara de seguridad de la Calle 7 Sur en el centro de Puebla.

En estas grabaciones se ve a diferentes peatones tropezando con el mismo bolardo que separa el carril bici de la carretera, pero al ser un delimitador en el suelo no lo han visto y caen al suelo.

Sin embargo, estos bolardos son de color amarillo para no confundirlos y poder verlos a simple vista, pero está claro que los transeúntes no prestaban atención a dónde pisaban. Y es que, si lo hubieran hecho, se habrían dado cuenta de que estaban cruzando mal.

"Donde tiene que pasar el transeúnte está libre, por el paso de cebra. A mí no me digas...", comentó un periodista de un telediario mexicano. "No es que digas 'Por donde tienen que pasar las personas está obstruido'. No, no, para eso están los pasos de cebra dibujados en el pavimento".