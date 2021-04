Desconcierto, humor e indignación ante la posibilidad de que la tuitera Señorita Puri sea un hombre

Este lunes, Twitter ha recuperado el vídeo de la entrega de los Premios Bitácoras de 2015 momento en el que la bloguera Señorita Puri se llevó el premio a Tuiter@ del Año. Pero, curiosamente, los usuarios no lo han comentado por el logro en sí, sino por la persona que recogió el galardón: Sergio Azcona, un hombre que decía que venía "en representación" de ella.

Señorita Puri tiene un blog donde plasma su visión del mundo como mujer y madre, tal y como ella siempre ha repetido, labor que llevó a Twitter donde expandió mucho más su presencia en internet.

"Soy yo, tal cual. Una madre, una cajera, una amiga, una esclava... una sierva", respondió Señorita Puri en una entrevista. Sin embargo, eso es algo que ahora los tuiteros critican porque, por el vídeo de la entrega de premios, muchos han entendido que en realidad es él.

"¿Cómo te has sentido cuando has escuchado el nombre de tu blog, de tu Twitter?", le preguntó la entrevistadora de los Premios Bitácoras. "Yo conozco a Puri hace muchos años y he vivido con ella todo. Y a mí me ha hecho mucha ilusión", respondió él.

Un hombre, la señorita puri, que se hacia pasar por mujer en twitter, entrevistas y publicación de libros sobre "la vida" de las mujeres, es twittera del año.

Hay cuentas quitándole importancia.

Esto demuestra que el tema mujer es un gran negocio, sobre todo para hombres. pic.twitter.com/s6FHhojvfg — Tanta (@tantaz_tanta) April 5, 2021

Sergio Azcona, más conocido como Sacha Azcona, es el escritor de narrativa juvenil que recogió el premio "en representación" de la tuitera, pero los usuarios han tirado de archivo y, tras recuperar este vídeo, han mostrado su indignación ante sus lecciones feministas como madre en sus tres libros y en su Twitter.

Escribió esto y alguien tiró del hilo diciendo "si es un señoro reincidente" o algo así. Y salió este vídeo pic.twitter.com/wBJ8NrEufw — Sangüis misto (@Natillasdemier) April 5, 2021

De hecho, los tuiteros han recuperado algunos de sus mensajes, como uno en el que hacía bromas con la imagen de Rocío Carrasco llorando en su documental, u otro en el que directamente cuestionaba si Rociíto había contado su historia de maltrato tras haber cobrado por ello.

Tras comenzar a comentarse la verdadera identidad de Señorita Puri, la tuitera (o tuitero) respondió asegurando que ese hombre era un amigo que la sustituyó porque ese día estaban operando a su hijo. Sin embargo, ahora su cuenta de Twitter ha desaparecido, por lo que podría ser que la haya desactivado manualmente ante tal polémica.

Algunos usuarios han destacado que no es ni será el único usuario que se esconda tras un nombre y un avatar falso (la foto es de la niña protagonista de Pequeña Miss Sunshine), pero la gran mayoría han mostrado su sorpresa ante esta posible revelación.

Señorita Puri recogiendo un premio pic.twitter.com/5XXb1gDnQp — Larry Walters (@LarryWalters_) April 5, 2021

Vaya con la señorita Puri. Qué original. pic.twitter.com/shmhoMTcj1 — Abogado en Suiza (@JoseAboga2) April 5, 2021

"Vengo en representación de mi amiga Señorita Puri" pic.twitter.com/pq5uJ5Clrj — Tarkus obsesionado con SK8🇦🇶 (@TarkusMaxiBoom) April 5, 2021

Unos han tirado de humor, con memes y bromas sobre la inesperada identidad de la tuitera, y otros han relacionado esta situación con otras caracterizaciones famosas en el cine como Señora Doubtfire. También los hay que han usado la famosa escena de Yolanda Ramos en Paquita Salas en la que dice "Bueno, te lo voy a decir. La amiga soy yo" para compararlo con este hombre que "representa" a Señorita Puri.