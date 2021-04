Una chica hace 'match' con su ex en Tinder y su zasca arrasa en las redes

El mundo ha cambiado y las formas de ligar también. Antes era habitual eso de encontrarte a tu ex en la discoteca o el parque donde solías ir con él o ella; ahora, lo es hallarlo en aplicaciones de contactos.

De eso ha hablado una usuaria de Twitter, que ha compartido en la red social una conversación con su antigua pareja en Tinder y con ella, literalmente, ha triunfado.

"Desde cuando sonríes tú en las fotos", le pregunta su ex, con el que, según dice ella, ha hecho match.

Su respuesta en forma de zasca no tiene desperdicio. "Desde que no estoy contigo", escribe ella con un emoticono sonriente.

Hice match con mi ex en Tinder y esto fue lo que pasó JAJAJA pic.twitter.com/1Cl2zjI2hm — Lau ❦ (@vonderluehe) April 4, 2021

La conversación, expuesta en Twitter, está arrasando en la red social, donde acumula más de 132 mil 'me gusta' y decenas de respuestas.

Viendo el éxito de la publicación, la joven ha querido aclarar que es una broma entre ex y que se lleva bien con él. "Mira, no puedo con la gente que viene de dolida xddd. Mi ex y yo nos llevamos bien, que a veces nos piquemos no significa nada", explica.