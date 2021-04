Una perra para el tráfico de una calle para socorrer a su dueña, que había perdido la consciencia

Haley y Clover estaban en su paseo matutino como normalmente en Ottawa (Canadá) cuando, de repente, la mujer sufrió un colapso y calló desmayada muy cerca de la carretera.

La perra no lo dudó ni un instante y se colocó en mitad del asfalto para parar un camión que venía de frente y podía arrollar a su dueña. El conductor del camión, llamado Dryden Oatway, se detuvo y socorrió a Haley, yendo a una casa cercana para pedir una ambulancia.

En declaraciones para el medio CTV News, Haley ha afirmado: "Todo lo que recuerdo es levantarme en la ambulancia y estar extremadamente confusa con lo que estaba pasando. Me dijeron que cuando paseábamos me desmayé y me dio un colapso, por lo que Clover saltó a la carretera para ayudarme. Me ha salvado la vida, y estoy muy agradecida por ello”.

La escena quedó registrada por las cámaras de seguridad del vecindario y ahí se ve cómo Dryden Oatway se acerca al cuerpo inerte de Haley para ver qué le pasaba. "Me acerqué a Haley mientras estaba en el suelo para ver si respondía", dijo el conductor al mismo medio.

También afirmó que Clover no entendía bien la situación, no quería que tocase a su dueña, pero parecía comprender que algo estaba mal y dejó que Oatway comprobara el estado de Haley.

Por su parte, la madre de Haley se mostró turbada cuando vio las imágenes de su hija sufriendo este ataque y destacó que Clover "arriesgó su vida" por la de su Haley. "No me sorprende que un animal haga eso, pero no me esperaba que lo hiciera nuestra chica. Es el poder del amor, creo", acabó diciendo la madre.

Sin duda supone un acto heroico por parte de Clover, que Haley no puede agradecer más a su mascota y que ahora, seguramente, la hará estar más segura cuando vaya por la calle con la perra, ya que sabe que la protegerá.