Un agricultor de 72 años, de la huerta a ser la nueva estrella mundial de la moda

Gerald Stratford es un jubilado británico de 72 años que, desde hace meses, se ha hecho famosos en las redes sociales por publicar en su cuenta de Twitter fotos de sus productos de su huerta.

Así, desde patatas a calabazas, brócolis, o nabos, pasando por zanahorias gigantes, de repente ha dado el salto al mundo de la moda, donde se ha convertido en estrella de una campaña de ropa ecológica de Gucci.

Según informa Highsnobiety, el agricultor, conocido como 'The Veg Kind' (el rey de las verduras) es el protagonista absoluto de la línea 'Gucci off the grid', que presenta ropa confeccionada con materiales reciclados, orgánicos, de base biológica y de origen sostenible y que reflexiona sobre el cuidado del medioambiente.

Según se ve en un vídeo de la campaña, Gerald guía a través de su famoso huerto a un grupo de jóvenes de la ciudad a los que enseña a cultivar sus propias verduras.

El anciano se hizo famoso hace unos meses tras mostrar sus verduras de enorme tamaño. "Siempre he sido una persona muy competitiva", reconoce. Una cualidad de la que tendrá que echar mano en el difícil mundo de la moda, aunque, afirma, no tiene ni idea de él.

En cuanto a su éxito en las redes, afirma: "Poco a poco se ha hecho más y más y más grande, a la gente parece gustarle lo que estoy haciendo".