Nike ha demandado al colectivo artístico de Brooklyn MSCHF debido al controvertido par de "zapatillas de Satanás" que, en las suelas, contienen una gota de sangre humana real.

Las zapatillas salieron a la venta por un precio de 1.000 dólares (850 euros) y, en su diseño, cuentan con una cruz invertida, un pentagrama y las palabras "Luke 10:18". El problema es que se hicieron con modelos de Nike Air Max 97 modificadas, pero que aún conservan el logo de la famosa marca.

Se trata de una edición limitada en colaboración con el rapero Lil Nas X de la que solo se lanzaron 666 pares -todo muy infernal- que se agotaron a los pocos minutos de salir a la venta.

El anuncio de la venta de calzado coincidió, además, con el lanzamiento de Montero (Call Me By Your Name), la nueva canción del rapero, que debutó en YouTube el pasado viernes. En el videoclip se puede ver al cantante deslizándose por un poste de stripper usando las zapatillas satánicas.

Tanto las imágenes como los zapatos hacen referencia al versículo bíblico Lucas 10:18: "Entonces les dijo: 'Vi a Satanás caer como un rayo del cielo'". Además, cada uno de los zapatos cuenta con una exclusiva suela con amortiguación de aire de Nike que contiene 600 centímetros cúbicos de tinta roja y una sola gota de sangre humana que, al parecer, ha sido donada por miembros del colectivo de arte.

La respuesta de Nike no se ha hecho esperar, alegando la infracción. La marca deportiva ha explicado ante el Tribunal del Distrito Este de Nueva York que no aprueba ni autoriza los zapatos "satánicos" personalizados. Además, Nike ha pedido a la corte que impida que MSCHF venda los modelos y evite que usen su famosa marca en el diseño.

"Es probable que MSCHF y sus zapatos satánicos no autorizados causen confusión y dilución creen una asociación errónea entre los productos de MSCHF y Nike. De hecho, ya hay evidencia de confusión y dilución significativas en el mercado, incluidas las llamadas para boicotear a Nike en respuesta al lanzamiento de los zapatos Satán de MSCHF, basados en la creencia errónea de que Nike ha autorizado o aprobado este producto", expone la marca en la demanda.

En el texto legal se cita, incluso, un tuit de un popular influencer de zapatillas que promocionó el lanzamiento del modelo y generó publicidad durante el fin de semana en las redes sociales y en los medios de comunicación.

El caso, sin embargo, traerá cola puesto que MSCHF compró las zapatillas de Nike y las ha revendido legalmente modificándolas en gran medida para convertirlas en un nuevo producto que cuente con la calidad de Nike y, después, venderlas como, quizá, una obra de arte tradicional.