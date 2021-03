Escribe unas originales reglas para que le cuiden si se queda en coma: "Ponedme Lady Gaga para que no se me olvide"

Hay personas a las que les gusta tener todo bien hablado y cerrado en el caso de que les pase alguna cosa, y es que de eso se tratan los testamentos. Pero el actor y tiktoker Paul Black le ha dado una vuelta a este concepto y ha preferido dejar claro a sus familiares y allegados cómo quiere que le cuiden si se queda en coma.

¿Por qué iba a quedarse en coma? No se sabe, pero simplemente ha hablado sobre este hipotético caso para pedir que lo mantengan con el mejor aspecto posible.

Según ha publicado el cómico en sus redes, ha detallado una serie de reglas para su correcto cuidado, tales como "cortarle el pelo una vez a la semana" para mantenerle el degradado de las sienes y la nuca. "Ponerme al día cada dos semanas sobre la cultura pop por parte de una fuente fiable, preferiblemente un hombre gay", es otra de las peticiones.

Rules if I’m in a coma pic.twitter.com/ejX6gRhHvB — Paul Black (@paulbIack) March 24, 2021

"Recibir disculpas de cualquiera que me haya hecho daño alguna vez"; "crear una campaña en las redes para asegurarse de que la gente no se olvide de mí"; o "no alimentarme bajo ninguna circunstancia, pues esa es su única oportunidad de perder peso" son otras de las normas que pone Paul Black.

"Compartid mi cuerpo comatoso en las tendencias de TikTok para que siga siendo relevante", añadió también, en tono de broma. "Poner el disco Chromatica [de Lady Gaga] en sus AirPods todos los días para que no se le olvide".