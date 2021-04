Cuatro Converse que no pasan de moda

Cuando algo es muy bueno, nunca pasa de moda. Eso es lo que sucede con las zapatillas Converse, un icono de la moda joven que lleva décadas marcando tendencia y que sigue triunfando con sus modelos de siempre y sus actualizaciones.

Quedan bien con todo, cuentan con una gran variedad de diseños, son muy cómodas y las puedes conseguir por mucho menos con un código descuento JD Sports, muchas ventajas que convierten a las 'sneakers' de la marca de la estrella en un 'must' del 'streetwear' para esta primavera.

En Converse JD Sport hay muchos modelos, clásicos y nuevas versiones, de las míticas Converse, pero estos son los que más están llamando la atención en esta nueva temporada primavera/verano.

All Star Lift Hi Platform

Las plataformas reinan en la moda urbana y Converse las interpreta como nadie. JD Sports

Si buscas unas plataformas con personalidad, estas Converse All Star Lift Hi Platform con una gran plataforma son la mejor opción. Con la elegancia de una Converse negra, aunque también se pueden encontrar en blanco, colores que se llevan mucho esta temporada, y el diseño actual que le da la plataforma, son esas sneakers que siempre querrás tener en el armario para que te salven cuando no sepas cómo vestir tus pies para combinarlo con tu outfit. Siempre van a quedar bien y son muy cómodas.

All Star Ox Monochrome

El estilo monocromo triunfa entre las grandes marcas. JD Sports

Las zapatillas blancas en general, sobre todo las que no tienen ningún añadido de otro color, son tendencia esta primavera, pero las Converse blancas como estas All Star Ox Monochrome son una auténtica belleza a la que no te podrás resistir.

El color, la caña baja y el estilo sofisticado las convierten en una elección perfecta para cuando llega el calor y en el calzado que hará más atractiva tu imagen, te pongas lo que te pongas, desde un vestido hasta unos joggers o unos jeans.

Chuck Taylor All Star 70s Hi

El beige refuerza el estilo retro de las Chuck Taylor All Star 70s Hi. JD Sports

El beige estará también de moda esta primavera y en estas Chuck Taylor de Converse mujer consigue un efecto único. Las convierte en unas Converse vintage que dan personalidad a cualquier look. Las costuras extra y las líneas rojas y azules potencian el aire retro de la última actualización de las Chuck Taylor All Star 70s Hi. La comodidad se ha reforzado con una entresuela acolchada que ofrece una pisada muy agradable.

El estilo vintage permite jugar con diferentes texturas y colores. JD Sports

Dentro de la misma línea se puede encontrar otro atractivo modelo de Chuck Taylor All Star 70s Hi en colores Egret para reforzar la apariencia retro y que juega con superposiciones para obtener diferentes texturas y dar una sensación cercana a las prendas militares de camuflaje. De nuevo, los identificativos de Converse se pueden ver en el parche lateral y en la parte inferior del talón para acabar de redondear una figura elegante y urbana.

Run Star Hike

Las Run Star Hike son unas chunky con una imagen muy definida y potente. JD Sports

Las Run Star Hike son una de las líneas más exitosas y rompedoras de Converse y una de las favoritas también para diferentes colaboraciones con artistas y diseñadores. Siguiendo la tendencias de las chunky sneakers, estas Converse altas no dejan indiferente a nadie.

La gran plataforma acompañada de su inconfundible suela dentada, les da una personalidad única que encaja a la perfección con cualquier prenda de streetwear. Si no quieres pasar desapercibida, estas son tus zapatillas.

Hay muchas opciones para unir el estilo de siempre con las nuevas tendencias en las Converse más actuales. Solo tienes que elegir el diseño que mejor encaja con tus gustos y diferencias y disfrutar en JD Sports de la mejor moda urbana con zapatillas cuidadas hasta el último detalle.