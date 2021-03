Cada vez hay más apps, y de diferentes tipos: de mensajería, para ligar, para fotografía, para texto... Sin embargo, si hay algo que comparten es la posibilidad de conectarse con otros usuarios y estar conectado con ellos. Es por eso que, bloquear a una persona a la que tienes agregada en tantos sitios se hace cada vez más difícil.

Y si no, que se lo digan a Laura, una tuitera que mostró lo difícil que fue evitar que su exnovio le hablara: "Hace una semana lo dejé con mi novio porque era un cabrón conmigo y lo bloqueé de todos lados".

Pero parece que no de todos... Impedir que le hablara por WhatsApp, Instagram, Twitter o Facebook no fue suficiente, pues el chico empezó a hablarle por un lugar en el que no lo puede censurar: Bizum.

Esta aplicación de envío de dinero, con la que múltiples bancos ya operan gratuitamente, permite hacer transferencias inmediatas con notificaciones que llegan al destinatario. Por ello, su exnovio le envió algunos céntimos y adjuntó a la transacción un mensaje.

"Solo puedo escribirte por aquí. Desbloquéame y hablamos. Que lo siento, te quiero mucho. Por favor", le escribió junto a un envío de 50 céntimos. "Laura, ya no puedo más. Este es el último. Llevo casi 3 euros", le puso en otra transferencia de 50 céntimos. "Solo quiero explicarte las cosas. Entiendo que no quieras volver, es solo hablar. Dame señales, por favor".

Los tuits originales, que fueron borrados por Laura, fueron compartidos por otra tuitera en un post en Twitter que ya acumula más de 46.000 likes y casi 7.000 retuits. Y muchos son los usuarios que se han tomado con humor esta original forma de hablar de su ex, y ya reclaman que a ellos les suceda lo mismo.

Laura, dile a tu novio que me escriba por bizum, que ando pobre.



Bizum, el onlyfans de las exnovias. Jajajaja — ElPollo (@Sandiaintrepida) March 27, 2021

Ay, qué buena idea. Voy a bloquear a todo el mundo y el que me quiera hablar: bizum — 🐣 Ari 🐙 (@Ari_Reinventada) March 28, 2021

"Bizum, el OnlyFans de las exnovias", bromeó una tuitera. "Qué buena idea. Voy a bloquear a todo el mundo y el que me quiera hablar, Bizum", escribió otra usuaria.