¿Qué escuchas, "bicicleta" o "alquiler"? El sorprendente audio viral que ha dividido a los tuiteros

Los fenómenos virales que dividen a las redes por sus diferentes interpretaciones atacan de nuevo. En este caso, no es un tema visual como el vestido azul y negro o blanco y dorado, sino un audio en el que una palabra se puede entender como dos términos diferentes, al más puro estilo el reto de "Laurel" o "Yanny".

Un mismo audio en el que, dependiendo de cómo lo oigas, escuchas cosas diferentes. Así es el mensaje que mandó su madre a la usuaria de Instagram Cami Nicolini. Tras publicarlo en stories de Instagram, la grabación se volvió rápidamente viral porque dividió a los tuiteros entre los que entendían una cosa y los que entendían otra.

"¿Qué se escucha? ¿'Bicicleta' o 'alquiler'?", preguntó la joven. El audio en cuestión tenía dos interpretaciones: "Hija, ¿llevaste la plata del alquiler al padrino?” o “Hija, ¿llevaste la plata de la bicicleta al padrino?”.

Yo escucho “bicicleta” bien claro. ¿Cómo es posible que escuchen alquiler? pic.twitter.com/I28sKrBtKb — N💫 (@hartisimaaaa) March 26, 2021

Lo cierto es que los usuarios de redes se quedaron sorprendidos porque este caso es un poco diferente a otros anteriores, ya que, dependiendo de cómo lo escuche, oyen una cosa u otra: "Cerré los ojos y escuché bicicleta; los abrí, fijé la vista en 'alquiler' y escuché alquiler".

Me aterra que cerré los ojos y escuché bicicleta, lo abrí y fijé la vista a “alquiler” y ESCUCHÉ ALQUILER — N💫 (@hartisimaaaa) March 26, 2021

El dictado por Voz de google dice bicicleta. No mas palabras señor juez. pic.twitter.com/N7IhwydHAu — Micha (@NachoLilli) March 26, 2021

Me da miedo porque varía según la palabra que esté mirando. — Warren Delecto (@WarrenDelecto) March 26, 2021

La solución al debate

Lo cierto es que, entre las variadas respuestas, destacaban las de personas que decían que siempre oían "bicicleta", y algunas pruebas como el dictado de voz de Google que revelaba que en el audio se dice "bicicleta". Pero, por si quedaba alguna duda, la protagonista del fenómeno viral lo aclaró.

"Para todos los que están preguntando y dudando. Es bicicleta. Me olvidé de llevarle la plata de la bicicleta a mi padrino", aclaró Cami Nicolini. Además, publicó la reacción del afectado, su padrino.

DELARACIONES DE MI PADRINO 🥲 pic.twitter.com/pDi9v4CHBn — Cami Nicolini 🌺 (@Caaminicolini) March 28, 2021

"La duda de la 'bicicleta' o el 'alquiler' es lo que menos me importa. Lo que me importa es que la plata que me tenían que dar nunca pareció", respondió el hombre, demostrando que le da igual este fenómeno viral, solo quiere su dinero.

La explicación a estas interpretaciones variadas, como en el caso de "Yanny o Laurel", puede deberse a la forma en la que se oiga el audio y admite muchas variables: los graves o agudos de los auriculares o altavoces, la distancia desde la que se oiga o la capacidad del campo auditivo del receptor.

Pero, en el caso de los que oyen ambas dependiendo de la palabra en la que se concentren, esto se denomina efecto McGurk, una ilusión que se produce cuando el audio de un sonido está emparejado con el componente visual de otro sonido, por ello que al fijarse o pensar en la palabra "alquiler", oigan "alquiler".