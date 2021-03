Suben una foto de su nuevo sofá y se hacen virales por un extraño efecto óptico

Kellie Gnauck y Sam Cassidy son una pareja de actores que viven en un piso en Greenwich, Londres. Hace una semana estrenaron un nuevo sofá y compartieron algunas fotos en Instagram. Y para su sorpresa, se han hecho virales. En concreto una de ellas.

Tal y como recoge el Mirror, la pareja se abrazó en el sofá verde esmeralda para hacerse una foto y publicarla en Instagram. Sin embargo, una de las imágenes terminó desconcertando a miles de personas, ya que parecía mostrar a la pareja con los cuerpos intercambiados mientras se abrazaban, debido a sus posiciones en la imagen.

Kellie, de 29 años, admite que pensó que era falsa al principio, ya que no se dio cuenta de que las ilusiones ópticas como esta ocurrían "naturalmente".

"Pedí el sofá en septiembre, así que ha sido una espera de cinco meses", dijo Kellie. "Así que cuando finalmente llegó, fue un día muy importante. Y vimos una oportunidad para tomar fotos allí mismo, así que la aprovechamos", dijo.

"La ilusión óptica es la única razón por la que la subimos. No fue, de lejos, la mejor imagen. Honestamente, pensé que era falsa. No me di cuenta de que este tipo de imágenes sucedían de forma natural", añadió.

La foto, la última de las tres que compartieron en la publicación tiene más de 1.200 'me gusta'. Según Kellie, la imagen del efecto óptico "podría ser el mejor logro del encierro".