Una pareja compra una casa en la que, tras un año, no puede vivir porque su anterior dueño se niega a marcharse

El 31 de enero de 2020, Tracie y Myles Albert adquirieron una casa de cuatro habitaciones en Riverside (California, Estados Unidos). Pagaron unos 560.000 dólares (475.000 euros), pero más de un año después aún no han podido entrar a vivir en la casa.

El motivo es sencillo, el anterior dueño se niega a irse y la ley, hasta cierto punto, se lo permite. Esto es porque en el estado de California existe una moratoria durante la pandemia con relación a los desahucios. El exdueño de la casa tiene permitido quedarse en ella hasta el 30 de junio.

"Somos dueños de la casa por completo. Es nuestra casa y todo está en un contrato, escrito, legal y firmado. Se le ha pagado el dinero en su cuenta. ¿Cómo es posible que no tengamos derecho a entrar en nuestra casa?", dijo Myles Albert en declaraciones para FOX11.

Tracie y Myles Albert. FOX 11 LOS ANGELES / YOUTUBE

Chris Taylor, el agente inmobiliario que coordinó la operación de venta, afirma que el anterior propietario le dijo que quería vender la casa cuanto antes y dio a entender que necesitaba el dinero en efectivo, por lo que esta pareja empleó los ahorros de su vida y pidió una hipoteca.

A esto se suma el hecho de que, como ya no es el dueño, el peculiar okupa no se encarga de la casa. Los Albert han intentado regar el césped o cuidar el jardín para que las plantas no mueran, pero él no les deja. "Intenté regar el césped una vez y él vino y me arrancó las líneas de los aspersores, arrancó todos los cables", dijo Tracie. "Las palmeras se están muriendo, todo era hermoso y todo se está muriendo".

Para el agente inmobiliario la situación es insostenible e incomprensible. "Tienen este caso bajo una situación de inquilino Covid-19, de no desalojos, cuando no es eso en absoluto. Esta transacción se llevó a cabo en enero de 2020 antes de todo eso, no es un inquilino que estaba siendo expulsado. Es el que cobró todo este dinero", añade.

Las circunstancias para la familia Albert son penosas, ya que están pagando una casa en la que no pueden vivir y la ley no intercede por ellos. Tendrán que esperar hasta finales de junio para comprobar si la moratoria expira y este inquilino les da por fin lo que es suyo.