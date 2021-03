Encargan una tarta de boda y los pasteleros se toman al pie de la letra las indicaciones de los novios

El pastel suele ser, junto con la apariencia de la novia, una de las cosas más comentadas en las bodas. La imagen de los novios cortando la tarta es una de las instantáneas que reflejan el feliz momento que vive la pareja. Además, algunas pastelerías ofrecen a los recién casados la posibilidad de hacer un pastel personalizado para el gran día. El problema está en saber elegir bien dónde encargas el dulce.

Una pastelería, precisamente, se tomó demasiado en serio las instrucciones para la elaboración de la tarta y, como no podía ser de otra manera, el resultado se ha hecho viral en las redes sociales.

En Twitter, la imagen del pastel, que llevaba escrito el texto "¡Sin inscripción, por favor!", la compartió el propietario y chef del restaurante Table, situado en Boston. El empresario explicó que la tarta había llegado con antelación al local en el que tendría lugar la celebración del evento.

The wedding cake arrived for today’s event @TableBoston. Yeah so.... pic.twitter.com/02beGQZkSM — Jen Royle (@Jen_Royle) March 20, 2021

Los trabajadores de la pastelería, sin embargo, expusieron que ese diseño era, exactamente, lo que habían pedido los novios. En las instrucciones del encargo, la persona que tomó el pedido escribió: "'¡Ninguna inscripción, por favor!' -esto es lo que quieren en el pastel como inscripción".

Aún no está claro si la pareja había encargado ese texto como una broma o si, simplemente, había sido un malentendido. Pero el propietario del restaurante agregó que, al ver el pastel, pidió a un florista que lo arreglase y quitase la inscripción para, en su lugar, decorar la tarta con algunas flores.

En Twitter, los usuarios no podían creer lo que estaban viendo. "Simplemente, no hay palabras, o no debería haberlas", bromeó un internauta. "Esto no puede ser real. Soy un decorador de pasteles y nunca había sido tan obtuso", añadió otro.