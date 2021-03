Recibe su última nómina y su indemnización en un montón de monedas grasientas en la puerta de su casa

Andreas Flaten trabajaba para A OK Walker Autoworks hasta que, en noviembre de 2020, avisó con dos semanas de antelación de que dejaría su empleo por haber experimentado un ambiente de trabajo tóxico.

Su jefe, sin embargo, no pareció tomarse demasiado bien la marcha del trabajador y, después de escuchar las palabras de su empleado, se quedó sin palabras. Flaten explicó que, tras darle la noticia, Walker se levantó, se puso las manos en la cabeza y se marchó.

Pese a esto, Flaten esperaba recibir su cheque de indemnización al marcharse, pero cuando llegó el día, no recibió el dinero que la empresa le debía. Por ello, decidió contactar con el Departamento de Trabajo de Georgia y solicitar ayuda.

La empresa, sin embargo, continuó reteniendo el pago hasta que, a mediados de este mes de marzo, Flaten salió de su casa y encontró un montón de centavos grasientos en la puerta. Las monedas parecían estar cubiertas de aceite o grasa y su última nómina fue encontrada en un sobre que decía: "Fuck you" ("Que te den").

En una conversación con Fox 13 News, el trabajador explicó que este comportamiento por parte de su antiguo jefe era "algo infantil". Flaten recogió todas las monedas y las colocó en una carretilla que tenía en su garaje y, después, las limpió. "Creo que va a ser mucho trabajo por el dinero por el que ya he trabajado. Me llevará horas y horas limpiar este dinero para que se pueda gastar. Definitivamente, no es justo en absoluto". La respuesta de Walker fue, simplemente: "Le pagaron, eso es todo lo que importa".

Pese a sus esfuerzos por limpiar el dinero, Flaten comentó su preocupación acerca de que la grasa o el aceite que se usó para cubrir las monedas podría ser dañino para el medio ambiente. Además, explicó que cerca de su casa hay un arroyo de agua dulce y, según Flaten, le preocupa que la grasa pueda llegar hasta allí y contaminarlo.