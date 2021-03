Una 'tiktoker' sube un vídeo sosteniendo uno de los animales más peligrosos del mundo sin saberlo

TikTok ha abierto un nuevo mundo en cuestión de humor y bailes, pero también en cuanto a cosas estrambóticas que le suceden a sus usuarios. Uno de los últimos vídeos que más éxito ha cosechado en la plataforma tiene que ver con uno de los animales más peligrosos del mundo.

La tiktoker, que se hace llamar en la red social Kaylinmarie21, subió un vídeo suyo en Bali sosteniendo un pequeño animal de colores llamativos. El cuerpo amarillo con anillos de color azul eléctrico y viscoso se mueve por la palma de su mano.

La sorpresa de esta chica llegó cuando se puso a investigar qué tipo de animal era ese. En el propio vídeo que colgó en TikTok explica que este animal, "a pesar de su pequeño tamaño, lleva suficiente veneno para matar a 26 humanos adultos en cuestión de minutos".

Además de eso, muchas personas no sienten la picadura por lo que cuando empiezan a tener problemas de parálisis o respiración ya es demasiado tarde para actuar, puesto que tampoco existe un antídoto contra su veneno.

Al conocer esto, Kaylin reconoció haber llamado a su padre y haber pasado "tres horas llorando", seguramente por la impresión que le causó saber que podía haber muerto de una manera un tanto ridícula.

El vídeo, que se subió en el día de ayer, ha cosechado ya la friolera de más de cinco millones de visualizaciones, cuando el perfil de Kaylin supera por poco los seis mil seguidores en TikTok.

Frente a esta anécdota muchos han sido los comentarios que la joven ha recibido, algunos admitiendo la impresión que les ha causado ver las imágenes, pero otros siendo críticos con el tema. "Por eso no te metes con la vida salvaje, no está ahí para nuestro entretenimiento y no le importa que seas amable", fue uno de los mensajes que la chica recibió.

Está claro que el reino animal puede ser un misterio y muy peligroso si una persona se aproxima a él sin conocimiento de causa. Es una suerte para esta chica que todo haya quedado en una anécdota casi divertida, pero seguro que también se ha llevado una lección de vida sobre la naturaleza.