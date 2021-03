Un 'instagramer' muestra un truco para cortar la cebolla sin que te lloren los ojos y los usuarios le dan las gracias

La cebolla es uno de los ingredientes principales para elaborar la mayoría delos platos de nuestra gastronomía. Sin embargo, cortarla para cocinarla no es, precisamente, plato de buen gusto para nuestros ojos. Un usuario de Instagram ha compartido con el resto de internautas un ingenioso truco con el que evitar este problema.

Max MacCann, que acumula más de 15.000 seguidores en su cuenta en la red social por compartir recetas sencillas y fáciles de seguir, ha optado por ofrecer un truco que servirá a todos los amantes de los fogones.

"Si obtienes un paño húmedo como este y lo pones en la tabla de cortar, evitará que tus ojos lloren cuando cortes la cebolla", explica McCann. "Aparentemente, el ácido de las cebollas es atraído por el agua que, generalmente, está en los conductos lagrimales. Poner una toalla húmedo en la tabla hace que se dirija a eso".

Desde su publicación, el clip ha recibido más de 300 'me gusta' y entre los comentarios destacan las palabras de agradecimiento de los espectadores: "¡Escuché esto ayer! Literalmente, me cambió la vida", comentó uno. "¿Por qué no me dijiste esto el domingo?", añadió otro que, seguramente, sufrió ese día mientras cortaba el alimento.