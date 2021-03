Una mujer encuentra una araña gigante en su ducha y pregunta a Facebook qué hacer con ella

Una mujer australiana iba a ducharse tranquilamente cuando vio, en una esquina del techo, una araña gigante de unos 4,5 cm de longitud. Enseguida se lanzó a preguntar en Facebook qué podía hacer con el arácnido.

Esto es lo que le ha sucedido a Cathy Cox, que así se llama la mujer, y que vive en Perth. La verdad es que este tipo de arañas, llamadas cazadoras, son bastante comunes en Australia. Aun así, el tamaño de este ejemplar asustó a Cathy.

Según el Mail Online, la mujer publicó unas fotos de la araña junto al siguiente mensaje en Facebook: "Tengo lo que creo que es una hermosa araña cazadora en mi ducha. Está fuera de peligro, pero ¿debería reubicarla? Para tu información, el corazón se acelera al pensar en esto último".

Imagen de la araña cazadora en la ducha de Cathy. CATHY COX / FACEBOOK

La magia de las redes sociales comenzó a actuar y los comentarios irónicos empezaron a surgir. Muchos le dijeron que se mudara y dejase a la araña allí, mientras otros se preguntaban "¿por qué parece que podría encender la propia ducha?"

Intentando retomar un tono más serio otra persona escribió: "Agradezco mucho que hayas dicho que mide unos 4,5 cm de cuerpo, pero me preguntaba si podrías poner una cinta métrica alrededor de su vientre para medirlo también para nuestra edificación". Cathy Cox respondió: "Claro, no hay problema. Prefiero clavarme alfileres en los ojos".

Pese a la impresión que pueda causar ver una araña tan grande, las cazadoras no suelen ser peligrosas para el ser humano. Pese a que no es común que ataque, los expertos recomiendan no intentar manipularla pues podría morder bastante fuerte y la persona sentirá más sus colmillos que el propio veneno.