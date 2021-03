Una 'youtuber' surcoreana revela que su cara es falsa y que es ¡una humana virtual!

La inteligencia artificial avanza a pasos agigantados y, a veces, puede hasta resultar intimidatoria. La tecnología deepfake consiste en recrear la apariencia de una persona a partir de audios y fotografías de la misma con ayuda de la inteligencia artificial.

El deepfake cada vez se perfecciona más y se vuelve indetectable. Una youtuber surcoreana llamada Rui ha desvelado a sus fans que su cara es falsa y que es una humana virtual.

Su pelo, su voz y su cuerpo son reales, pero su cara está recreada artificialmente usando inteligencia artificial. Esto es posible gracias a los servicios que presta la empresa DOB Studio, especializada en hacer este tipo de cosas para aquellos que quieren salir perfectos en las redes sociales.

Lo que hace esta empresa no es exactamente deepfake, sino que, según su director general, Oh Je-wook, ellos no recrean o combina rostros, sino que fabrican uno completamente nuevo de manera virtual.

Como es de dominio público, los estándares de belleza en Corea del Sur son más altos que en el resto del mundo. Su creciente industria cosmética y las cirugías estéticas comunes ponen de manifiesto que se tienen más posibilidades de triunfar si se considera que la persona en cuestión es guapa.

RuiCovery (que así se hace llamar en YouTube) decidió que en lugar de entrar en quirófano o pasar horas maquillándose contrataría los servicios de DOB Studios para que le hicieran una cara nueva. Actualmente, lo que ofrece esta empresa se encuentra en una fase de pruebas cerrada, pero cuando esto acabe se lanzará al público general.

Algunos fans de la joven se sintieron engañados, pero ella duda que, de haberse presentado con su cara real, hubiera conseguido la misma repercusión. En declaraciones para el medio surcoreano KOCPC, Rui dijo que recurrió a esta tecnología para aumentar sus posibilidades de triunfar en YouTube versionando canciones.

Aunque ahora esta tecnología parezca llegada del futuro probablemente pronto no será extraño encontrar más casos de influencers y youtubers que decidan no mostrar su verdadera cara, ya sea por un motivo estético o por preservar su intimidad.