Un zoo de Ohio muestra las enternecedoras fotos de una cría de los poco conocidos loris lentos pigmeos

COLUMBUS ZOO AND AQUARIUM / FACEBOOK

Aunque el papel de los zoos haya sido puesto en duda en los últimos tiempos, por el hecho de tener animales encerrados o amaestrados para dar espectáculo a los visitantes, algunos cumplen con una importante labor para evitar que desaparezcan especies en el peligro de extinción.

El zoo y acuario Columbus se encuentra en Ohio (Estados Unidos) y recientemente ha presentado en su página de Facebook una nueva cría de loris lento pigmeo.

"El miércoles 24 de febrero nació un loris lento pigmeo de Gouda, la madre, y Muenster, el padre, de 9 años", escribió el zoo de Ohio. "El bebé loris lento pigmeo está bien y actualmente está fuera de escena con mamá y papá".

Aún se desconoce el sexo de la cría debido a que los cuidadores del zoo quieren esperar a que el animal sea un poco más independiente de sus padres para realizarle un examen médico completo.

Esta especie se encuentra en peligro de extinción y está en la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza porque está perdiendo su hábitat y también por el tráfico de especies exóticas para venderlas como mascotas de manera ilegal.

"El emparejamiento de Gouda y Muenster fue recomendado por el Plan de Supervivencia de Especies (SSP), un programa coordinado por la Asociación de Zoológicos y Acuarios (AZA), para mantener la diversidad genética de las especies amenazadas y en peligro de extinción bajo el cuidado de los humanos", escribe el zoo en su muro de Facebook.

Añaden, además, información sobre esta rara especie animal. El loris lento pigmeo es un prosimio nocturno. Vive en el sudeste asiático, concretamente en Vietnam, Camboya, Laos y el sur de China. Es un omnívoro oportunista, lo que quiere decir que como de todo, desde frutas a pequeños insectos y, por si fuera poco, a pesar de sus facciones agradables es uno de los pocos mamíferos venenosos. "Cuando el loris lame una secreción tóxica desde el interior de sus codos, hace que su mordedura se vuelva venenosa", afirman desde el zoo de Ohio.

Así que no hay que dejarse engañar por su cara simpática, pues el loris puede resultar venenoso. No obstante, lo más reseñable es el peligro que corre de desaparecer y el trabajo que están desempeñando en este zoo para que eso no ocurra.