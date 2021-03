Ken cumple 60 años y Mattel lo celebra con tres colaboraciones de primer nivel

Kenneth Sean Carson nació el 11 de marzo de 1961 y, a lo largo de sus 60 años, se ha convertido en uno de los hombres más queridos. En sus primeros años medía, solo, 30 centímetros de altura, pero a medida que avanzó el tiempo, fue creciendo. Su pelo rubio y corto, su traje de baño rojo y la toalla amarilla le hacían fácilmente reconocible.

Natural de Wilows (Wisconsin), este hombrecito es más conocido como Ken. Causó sensación en todo el mundo al convertirse en el primer novio de la famosa muñeca Barbie aunque, a día de hoy, se trata de uno más de la pandilla y representa valores como la diversidad, la superación y la inclusividad.

Ken es toda una estrella en Mattel, donde no han dudado en celebrar su cumpleaños por todo lo alto. El muñeco, que también ha sido actor en películas como Toy Story 3, es mucho más que un juguete porque, poco a poco, se ha convertido en una representación de todo lo que somos.

En 1969 Ken tuvo su primer cambio de imagen, con un nuevo peinado que le hacían estar más a la moda que nunca. Desde entonces, no ha dejado de evolucionar. Actualmente, cuenta con tres tipos de cuerpo, 18 estaturas, 13 tonos de piel, 10 colores de ojos, 27 colores de pelo y hasta 20 peinados diferentes. Además, este año ha decidido sentarse sobre una silla de ruedas.

Su estilo, como en el mundo real, también ha ido variando con el paso de los años. Así, hemos podido ver a Ken con los looks más emblemáticos de los años 70, el neón de los 90 y los atuendos más frescos y relajados del año 2010.

Ken 'Totally Hair' y Ken 2010. MATTEL

Como icono de la moda, Ken se ha puesto en manos de estilistas como Phillip Bloch, Jean Paul Gaultier, Gareth Pugh e, incluso, ha tenido la suerte de portar un traje personalizado de Moschino exactamente igual al que Jeremy Scott usó en los MTV Music Awards de 2015.

"Ken siempre ha desempeñado un papel muy importante en la vida de Barbie, es por ello que se merece esta gran celebración, no siempre se cumplen 60. Se trata de un personaje que, junto a Barbie, acompaña a los niños a la hora de presentar escenarios que ven en la vida real, ayudándoles a dar rienda suelta a su imaginación y creer que pueden ser todo aquello que quieran ser", ha explicado Céline Ricaud, directora de marketing de Mattel para España y Portugal.

Así, con motivo de su aniversario, se han lanzado tres colaboraciones con grandes marcas e iconos del mundo de la moda: Berluti, Dapper Dan y Tan France. Además, también se han lanzado dos líneas de muñecos conmemorativos para la ocasión.

Berluti ha lanzado dos artículos dedicados a la marca Ken: una camiseta con un logotipo impreso y su Nino Large Canvas and Leather Cluthc, ambos con los logotipos entrelazados de Ken y la marca de moda. Además, el director creativo de la empresa ha diseñado tres muñecos Ken únicos vestidos con la colección Berluti x Brian Rochefort, cuyos beneficios se donarán a la Fundación Male-A-Wish.

Los muñecos Ken diseñados por Berluti. MATTEL

Dapper Dan, icono de la moda de Harlem, ha optado por crear dos estilos personalizados para el muñeco. "Con cada look que diseño se obtiene un fuerte sentido de la personalidad del usuario, y los looks personalizados de Ken no son diferentes", apuntó el diseñador.

Los muñecos Ken diseñados por Dapper Dan. MATTEL

Por su parte, Tan France ha vestido a Ken, de la cabeza a los pies, con estilos únicos y frescos. "Lo que me inspiró de Ken fue que siempre fue muy elegante, muy a la moda y, honestamente, siempre quise llevar lo que Ken llevaba. Era un icono de estilo. ¡Todavía lo es!", señaló el creador.

Los muñecos Ken diseñados por Tan France. MATTEL

Además, se ha lanzado un surtido de muñecos que se compone de tres figuras que recuerdan el estilo elegante de Ken. Los looks, clásicos a la par que modernos, incluyen el muñeco Ken original de 1961, el muñeco Ken en Forma, de 1982 y el juguete Dereck Rockero, de 1985.