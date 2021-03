Los mejores regalos para el Día del Padre están en Fnac

El Día del Padre es una oportunidad única para recordarle a tu padre todo lo que significa para ti con un regalo que sea muy especial. No te preocupes porque para cumplir esta misión no estás solo, cuentas con la ayuda de un práctico código descuento Fnac para no salirte del presupuesto y ahorrar incluso unos euros.

Si todavía no tienes claro qué podría gustarle más o qué regalo podría ser el más indicado, en Fnac encontrarás todo un especial para el Día del Padre con descuentos que llegan hasta el 50% y en el que tendrás muchas propuestas para elegir. Estas son las más interesantes si quieres acertar.

Para padres cinéfilos

Si tu padre es un cinéfilo que no se pierde ni una y disfruta como pocos de las grandes obras del séptimo arte, una buena película será ese detalle que le llegará al corazón. O mejor tres, porque en una selección de la sección de cine tienes tres por el precio de dos con lo que ya no lo pasarás tan mal a la hora de elegir y, de paso, apoyas a la cultura.

Una buena opción es 'No matarás' con la que Mario Casas se acaba de llevar el Goya al mejor actor o 'Mientras dure la guerra', la última obra de Alejandro Amenábar que ha sido un rotundo éxito de crítica.

Mario Casas ha conseguido el Goya al mejor actor con su actuación en 'No Matarás'. Fnac

También puedes regalarle la ganadora del Goya a la mejor película, 'Las Niñas', aunque eso sí, sin la promoción del 3X2. Si tu padre es más de series, que no falte la sexta y última temporada de 'Vikingos' con el final de la saga o 'Antidisturbios' la polémica serie de la que todo el mundo habla.

Para padres con ritmo

Y si en cine tienes 3X2, en música hay un 4X3 en Fnac que se convierte en un claro candidato a regalo para el Día del Padre. Además, hay opciones realmente interesantes en el área de Música como 'El Madrileño', el último y aclamado trabajo de C. Tangana si tu padre es de los que no se han quedado atrás en la música y siguen las últimas tendencias.

Este disco entra, además, dentro de la promoción 4X3. También entra 'El tiempo de las cerezas', de Bunbury y Vegas con dos vinilos y dos CDs.

El último trabajo de C. Tangana puede ser un buen regalo para el Día del Padre. Fnac

Si tu padre es de los que prefiere los vinilos y todavía le gusta ese sonido especial que da el tocadiscos, un buen regalo es 'El mal querer de Rosalía' en vinilo o el 'Alive 1997' de Daft Punk si prefiere la música electrónica.

Para padres con buen oído

Y si le gusta tanto el cine como la música, pero lo que necesita es un buen equipo de sonido para disfrutarlos con calidad. Hasta un 15% se puede ahorrar en dispositivos de calidad, tanto en auriculares bluetooth intraurales como los Apple AirPods Pro con cancelación activa de ruido y una excepcional calidad de sonido como en inalámbricos de diadema como los espectaculares Sony WH-1000XM4 con los que olvidarse de todo y disfrutar solo de la buena música.

Un tocadiscos con bluetooth es un excelente regalo para los amantes de la buena música y los discos de vinilo. Fnac

Otras alternativas son un tocadiscos para disfrutar de sus vinilos y con bluetooth como el Swingson On Stage o también sorprender con un altavoz bluetooth de calidad como el Bose SoundLink Mini II.

Para los que lo fotografían todo

Las cámaras EVIL se han consolidado en el mercado y Sony tiene atractivos modelos para regalar el Día del Padre. Fnac

También puedes aprovechar el 15% de rebaja que encontrarás en Fotografía para regalarle desde una potente cámara EVIL Sony ILCE-Alpha 7 con una lente de 28-70 mm incluida hasta una cámara instantánea Fujifilm con la que sacaros fotos al momento y echaros unas risas recordando las viejas Polaroid. Hay muchas más opciones en las ofertas de fotografía para que tu padre disfrute de su afición con el mejor equipo.

Para los que disfrutan con un buen libro

O de muchos. Los libros son esos regalos que nunca fallan y, especialmente si se acierta, siempre quedan en un huequecito del corazón. Desde lanzar un pequeño dardo cargado de ironía con 'Padre, el último mono', de Berto Romero hasta 'Tomás Nevinson', lo último de Javier Marías o el comentado 'Independencia' de Javier Cercas, hay muchas posibilidades y un 5% de ahorro esperando.

Hay muchas opciones para regalar el Día del Padre en Fnac, también en informática para ese portátil que necesita o en hogar, pero, al final, nadie sabe mejor que tú cual es el mejor regalo para tu padre. Y recuerda, si lo haces tú, seguro que le gustará.