Denuncian que es racista compartir memes de Oprah Winfrey si eres blanco

La famosa entrevista de la periodista estadounidense Oprah Winfrey a los duques de Sussex, Meghan Markle y Harry de Inglaterra, ha dado mucho que hablar, pero a nivel social será recordada también por el torrente de memes que generó la propia presentadora por sus gestos durante la charla. Pero pese al éxito de estos memes, una asociación ha denunciado que compartirlos es un acto racista.

Tal y como recoge el Daily Mail, la Fundación Slow Factory, una organización sin fines de lucro dedicada a la justicia social y ambiental, ha emitido esta semana una advertencia sobre lo que han bautizado como 'blackface digital', y describen como un fenómeno en línea donde personas blancas y no negras comparten GIFs y fotos de personas negras para expresar sus emociones. Según esta fundación, esto perpetúa los estereotipos negativos de que las personas negras son "agresivas, ruidosas y atrevidas".

En una publicación de Instagram, la organización usó un meme de Oprah como un ejemplo directo de 'blackface digital', lo que provocó un furioso debate en los comentarios donde algunos estuvieron de acuerdo con el mensaje, mientras que otros respondieron que prohibir a las personas no negras publicar memes equivale a anular a las personas de color

"No es una forma aceptable de expresar reacción o insatisfacción, especialmente no a cambio de 'me gusta' y retuits", escribió la organización en su publicación.

La Fundación Slow Factory insistió en que la gente no debería compartir los recientes memes de Oprah Winfrey solo porque son populares, y sugiere que recuerdan a los blancos que se pintaban la cara de negro en los minstrel shows del primer tercio del siglo XX.

"Desde la entrevista de Oprah hemos visto muchas infracciones digitales de blackface con algunos de los GIFs e imágenes de las reacciones de Oprah, que se vuelven virales, pero eso no significa que debas usarlas", dice la fundación.