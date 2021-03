Una camarera renuncia a su trabajo después de un tenso conflicto con una clienta que se negaba a usar mascarilla

Los casos de coronavirus en Estados Unidos no dejan de aumentar. Pese a que la vacuna ha sido suministrada a una parte de la población, el número de ciudadanos negacionistas sigue siendo significativo. En un intento por combatir el avance implacable del virus, el presidente Joe Biden pidió a los estadounidenses que portasen mascarillas.

Sin embargo, muchas personas se han negado al uso de las mascarillas, al considerarlas un elemento impuesto por un grupo político. En un clip compartido a través de TikTok, una pareja entra en un restaurante. El hombre sí lleva la mascarilla correspondiente, pero su acompañante no.

La camarera, inmediatamente, le pide cortésmente a la mujer que se ponga el elemento de protección, a lo que la señora responde: "Simplemente vamos allí, iremos a la mesa muy rápido".

Siguiendo las normas de muchos establecimientos desde que estalló la pandemia, la empleada explica que los clientes deben usar la mascarilla cuando entran en el local y cuando se dirigen a la mesa. Solo en el momento de estar sentados pueden desprenderse de ella.

"Lo entiendo completamente, solo tienes que ponerte la mascarilla para poder entrar. Estoy, literalmente, caminando cinco pasos hacia el restaurante, no entiendo por qué. No es tan importante", replica la clienta. Cuando su pareja intenta convencerla de que se lo ponga, la camarera vuelve a intervenir: "Entiendo. Si no le importa, por favor, póngaselo".

La mujer, sin embargo, sigue negándose a hacerlo. En este punto, la camarera decide llamar a su superior para que hable con la pareja y la mujer explica que no entiende las normas mientras señala a otros clientes que ya están sentados en sus mesas y no llevan mascarillas.

La camarera regresa y añade: "Son personas como tú las que dificultan tener un trabajo... no me pagan lo suficiente para estar aquí, y no es justo porque ni siquiera es mi culpa. Solo renuncio, lo siento. Gracias, muchas gracias". Finalmente, la mujer se pone la mascarilla ante las miradas atónitas del resto de clientes.