La borrasca Filomena dejó muchas cosas, nieve sobre todo, árboles caídos, carreteras cortadas... pero también estampas de postal, con el blanco como protagonista. A veces, también con el amor como ingrediente principal.

Y ese fue el caso de una misteriosa pareja a la que la fotógrafa María de la Cruz Valdemoro capturó besándose en medio de la autopista A2 a la salida de Madrid.

"No sé quiénes son, pero esta foto es un poco de enmarcarla en su salón. No por bonita si no por irrepetible", decía de su instantánea la propia María a las pocas horas de hacerla.

"Sería bonito encontrarles para dársela. Es de ayer sábado por la mañana, a la altura de Avenida de América. Por si justo les conoces", decía en redes sociales María de la Cruz, pues en ese momento les perdió de vista y no pudo acercarse a ellos.

Meses después las redes sociales hicieron el milagro y María ha podido quedar con Blanca y Pedro, que así se llaman los miembros de la romántica pareja, para darles su foto, que se hizo viral en redes sociales, impresa en papel, para que la tengan siempre.