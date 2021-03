Heredó una fortuna a los 6 años y su vida se convirtió en un auténtico infierno

Katie Loveridge, una mujer de 27 años residente en Kidderminster, Inglaterra, asegura que, desde que heredó una gran fortuna cuando tenía apenas seis, su vida se ha convertido en un auténtico infierno.

Según señala Mirror, la joven recibió una herencia por parte de Wilfred Lamb, un amigo de su padre con el que había desarrollado un vínculo muy especial. Cuando este murió, nada menos que 250.000 libras (casi 300.000 euros) y una propiedad fueron a parar a ella, y, tras esto, si vida pegaría un giro de 180 grados, convirtiéndose, según su testimonio, en un tormento. "Yo era una niña pequeña que nunca pidió nada", alega ella.

El caso es que el hombre que dejó su herencia a la entonces niña retiró a su familia del testamento, algo que generó una cruenta guerra entre familias por el dinero de Lamb.

Entonces, comenzó una batalla judicial por la que los periodistas la han perseguido junto a toda su familia, aparecieron personas desconocidas que afirmaban ser amigos cercanos al muerto e incluso han dejado extenderse el rumor de que había abusado sexualmente de ella, algo que la joven niega.

"Lo quería como a un abuelo y él me quería como a una nieta. Sinceramente, desearía no haber heredado nada", se defiende Katie.

Sin embargo, los rumores de su supuesta violación la hacían sufrir, así que utilizó la jugosa herencia para huir de donde había estado viviendo siempre y así no sentirse señalada.

"Para cualquiera que lea esto, por favor no me juzgue. No he hecho nada malo y solo quiero vivir una vida como cualquier otra persona y cuidar de mi familia", cuenta la joven a los medios.