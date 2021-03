Mandan una carta a sus vecinos para que sean más silenciosos cuando practican sexo: "¡Los niños están traumatizados!"

Especialmente cuando se vive en pisos hay que tener cuidado con lo que se hace en casa porque las paredes no suelen ser garante de un buen aislamiento sonoro.

Esta ha sido la raíz del problema en Nueva Gales del Sur (Australia) donde unas personas han mandado una carta a sus vecinos pidiendo que sean más silenciosos en su dormitorio porque las paredes "son de papel".

"A los nuevos vecinos que se han mudado a la parte de atrás del bloque, justo encima de la lavandería y cerca del aparcamiento, ¡VUESTRAS PAREDES SON DE PAPEL!", comenzaba el mensaje. "Aparte de vuestra ruidosa vida diaria y charlas y música en la puerta de vuestra habitación...", continuaba.

Mensaje de los vecinos molestos por los ruidos. MIRROR / REDDIT

"Estáis mostrando muy poco respeto por la gente que vive a vuestro alrededor, que tienen hijos traumatizados por el ruido. Vuestro escarceo sexual estuvo seguido de risas y conversación hasta horas tempranas de la mañana. Podemos oír cada palabra que decís. Por favor, bajad el volumen. Y POR FAVOR POR FAVOR POR FAVOR CERRAD VUESTRA VENTANA cuando tenéis sexo porque NO ES SEXI PARA NADA".

La imagen de la carta fue compartida en Reddit, donde ha generado un aluvión de comentarios convirtiéndose en un meme. Según informa el Mirror, parece ser que uno de los destinatarios de la nota compartió el siguiente mensaje: "Para ser honesto, debería haberme dado cuenta de esto cuando mi enchufe se salió de la pared cuando desenchufé mi cargador el otro día. No me extraña que este sitio sea tan barato".

Los autores de la nota, que la firmaron como "tus vecinos privados de sueño", los nombraron además en una publicación de Facebook de un grupo local, avergonzando a la pareja.

No contentos con lo dicho, en el último párrafo de la carta destacaron que "hay personas adictas al sexo y al porno recuperándose en los pisos cercanos al vuestro, que apreciarían que mantengáis vuestros desnudos y escarceos sexuales en privado como hace la gente normal y respetuosa".

Algunos usuarios de Reddit le comentaron que ahora debían subir el volumen porque, aunque la petición de los vecinos molestos sea razonable, han expresado su disgusto de una forma poco respetuosa.

A esto el interpelado contestó: "Sinceramente, por muy divertido que sea el estímulo de subir aún más el volumen, en realidad no quiero perturbar el sueño de mis vecinos y tampoco quiero que me oigan teniendo sexo". Acabó diciendo que intentará no hacer ruido y cerrar las ventanas.