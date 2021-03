Amenaza con denunciar a su vecino por hacer ruido y la conversación da un giro de 180 grados: "Es de otro apartamento"

Cuando se vive rodeado de vecinos siempre hay alguna noche en la que se ponen a hacer ruido a altas horas de la madrugada y, aunque en ocasiones sea tolerable, la paciencia tiene un límite. Sin embargo, si se decide llamar la atención, hay que asegurarse de que el vecino que te molesta es al que te has quejado.

Esto fue lo que le ocurrió a un usuario que decidió compartir en su perfil de Twitter una captura de la conversación con su vecino y que ha conseguido obtener más de 229.000 'me gusta' y se ha compartido en más de 15.600 ocasiones.

Todo sucede a partir de las 3:13 de la madrugada, cuando el vecino del tuitero le escribe pidiendo que bajen el volumen de la música y dejen de gritar: "Yo también fui joven, pero son las 3:13 de la mañana y es un quilombo el edificio".

Una hora y media después, tras no obtener respuesta, el vecino volvió a escribir al joven: "Mañana te denuncio con la administración, son unos maleducados. No llamo a la Policía por no armar más quilombo. Pero el lunes te denuncio por HDP".

A los pocos minutos, el chico contestó a los mensajes de su vecino con algo que este no podría esperar: "Es de otro apartamento claramente, pero denúnciame tranquilo si quieres, que yo de paso te denuncio también por tu aire acondicionado de mierda que me chorrea toda la ventana. Abrazo".

Las charlas de madrugada con mi vecino, que bonita vecindad. pic.twitter.com/265K57bOqw — Fran (@FrancoMozotegui) March 7, 2021

La conversación no termina aquí. Después de recibir este mensaje, el vecino pide disculpas, pero con un giro de guion que el joven no esperaba: "Son los del quinto, perdóname. Ándate a cagar igual". Bajo el tuit se acumulan más de 600 comentarios en los que otros usuarios han narrado sus experiencias.

"Yo tengo un vecino que siempre llama a seguridad y se queja por la música. ¡Vive en la otra torre del complejo! No sé si tiene oído biónico o qué", contaba Lisandro Machado.

Yo tengo un vecino que siempre llama a seguridad y se queja por la música. Vive en la otra torre del complejo!! No se si tiene oído biónico o qué el hdp 🤦🏻‍♂️ — Lisandro Machado (@lisanmachado) March 7, 2021

Por su parte, otro internauta explicaba que él vive en el cuarto piso y "la del sexto está pirada y tira sal por la ventana. ¡paquetes de sal". "Cae en mi aire, al mezclarse con el agua de la lluvia corroe todo el metal, tuve que poner un cartel en toda la entrada y ascensores. Por ahora no tiró más", añadía el usuario.

4to piso yo, la del 6to está pirada y tira sal por la ventana, paquetes de sal! Cae en mí aire, al mezclarse con agua de la lluvia corroe todo el metal, tuve que poner cartel en toda la entrada y ascensores. Por ahora no tiró más. — jorgelserrano (@jorgelserrano) March 7, 2021

Otras personas comentaron que el vecino volvió a faltar el respeto al joven, peses a que este le había demostrado que no tenía razón y que, al llamar a las autoridades, podría tener más que perder por las molestias que le causaba un aire acondicionado mal colocado.