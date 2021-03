El Centro para el Control de Enfernedades de EE UU publica una guía para sobrevivir a un apocalipsis zombi

Se han rodado decenas de películas y series en las que el supuesto es el mismo: un apocalipsis zombi, en el que los muertos se levantan y se empeñan en comerse a los vivos. Algo de lo que no habría que preocuparse mucho por improbable.

Pero más vale prevenir que curar, es el lema de los Centers for Disease Control and Prevention, un organismo oficial de EE UU, en español llamados Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (también conocidos como CDC por las siglas de su nombre en inglés) y quizá por eso han publicado una guía de Preparación para el apocalipsis zombi. No es broma.

"Hay todo tipo de emergencias para las que podemos prepararnos. Tomemos un apocalipsis zombi, por ejemplo. Así es, dije apocalipsis zombie. Puede que ahora te rías, pero cuando suceda te alegrarás de leer esto", comienza diciendo la guía, publicada en la página web gubernamental.

"En películas, programas y literatura, los zombis a menudo se representan como creados por un virus infeccioso, que se transmite a través de mordeduras y contacto con fluidos corporales", dice la guía, disponible en español, que hace una amplia exposición de la historia zombi.

"¿Cómo me preparo para un apocalipsis zombi? Bueno, estamos aquí para responder esa pregunta", dice la guía, que en realidad usa el atractivo de los zombis para enseñar "cómo prepararse para emergencias reales".

La guía, aplicable a los zombis y otros desastres menos roñosos y carcomidos, recomienda tener en casa agua, alimentos, medicamentos, herramientas, ropa, documentos importantes...

"Debe sentarse con su familia y elaborar un plan de emergencia. Esto incluye a dónde irías y a quién llamarías si los zombis comenzaran a aparecer afuera de tu puerta", explica, y añade la guía: "también puede implementar este plan si hay una inundación, un terremoto u otra emergencia".

También tranquilizan a la población: "Si los zombis comenzaran a vagar por las calles, los CDC realizarían una investigación como cualquier otro brote de enfermedad. Los CDC brindarían asistencia técnica a ciudades, estados o socios internacionales que se enfrentan a una infestación de zombis".