Una pareja, a punto de casarse, le echa morro y exige dinero a sus invitados con un poema 

Muchas parejas pueden ver una boda como una oportunidad para reunir dinero o regalos necesarios y básicos para una casa. Aunque lo más habitual en España es dar dinero a los novios, en el mundo anglosajón también es frecuente regalar algo, normalmente presente en la lista de bodas de los novios.

Una pareja australiana ha desatado todo tipo de comentarios en Facebook debido a la estratagema que han empleado para conseguir que sus invitados les den dinero, según ha desvelado el medio Daily Mirror.

Diseñaron una tarjeta, con un poema, para pedir a sus invitados que les regalasen 100 dólares (64 euros). "Nuestra cuenta bancaria está en deuda y nos gustaría que volviera a estar en crédito. Por favor visita un ATM (cajero automático), sabemos que eres una gema", rezaba el comienzo de la estrafalaria petición.

Tarjeta de boda con poema que pide dinero. FACEBOOK

"Saca tus verdes (dólares) y deja ver que tu bondad es real. Así que pon tu dinero en nuestro pozo de los deseos y haz que nuestros sueños se cumplan, será estupendo", terminaba el poema, que el propio diseñador de la tarjeta compartía en su página de Facebook.

La imagen del poema ha dejado anonadados a muchos usuarios de la red social. La mayoría lo ha encontrado de mal gusto e incluso el diseñador ha opinado que "la elección de las palabras" no es la más adecuada.

"Oh, vaya. Siempre me he preguntado cuál es la forma educada de pedir dinero. Sé que esta no lo es", escribía otro usuario de Facebook sin dar crédito al poema incluido en la tarjeta.