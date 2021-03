Hay muchas cosas que se podrían apostar en un reto, ya sea tener que dar dinero si se pierde o hacer algo vergonzosa. Pero pasar por quirófano para ponerse pechos no es, sin duda, una de las que se podría esperar.

El influencer colombiano Yeferson Cossio, con más de 3,4 millones de seguidores en Instagram, se apostó con su cuñado Jhoan López que llegaría a los 3 millones de fans en la red social y, si no lo lograba, se haría una mamoplastia: "¿Os imagináis llegar a viejo y contar que una vez perdí una apuesta y me puse unas tetas enormes?".

El joven de 26 años de Medellín ganó el reto en menos de un mes, sin embargo, decidió someterse igualmente a la penalización. Era su cuñado quien debía hacérselo, pero, después de hablar con los cirujanos, decidió acompañarle: "No estoy preocupado, ya hablé con los doctores y me explicaron cómo hacemos para no dañar mis pectorales. Me dejo las siliconas 3 días y luego me las quito, la cicatriz sería pequeña y debajo de un tatuaje, así que no se notaría en absoluto".

El 'influencer' Yeferson Cossio tras someterse a una mamoplastia. YEFERSON COSSIO / YOUTUBE

El pasado martes, poco menos de un mes después de anunciar el reto, el influencer contó que ya se había operado y que pronto mostraría los resultados. Lo hizo con un vídeo bastante explícito de la operación en el que estaba anestesiado.

Más tarde, publicó otro post en el que, directamente, enseñaba sus pechos al descubierto, por lo que es posible que Instagram no tarde en censurarle esta publicación. En él explicó que solo se había puesto implantes "por diversión": "En una semana me los quito".

El 'influencer' Yeferson Cossio muestra el resultado de su mamoplastia YEFERSONCOSSIO / INSTAGRAM

"No es normal que el esposo y el hermano de una se pongan tetas", criticó entre risas su novia en un vídeo. Y es que Yeferson Cossio mostró, tanto en Instagram como en YouTube, varios vídeos en los que se veía no solo cómo se sometía al tratamiento, con imágenes bastante fuertes y que pueden herir la sensibilidad, sino que también enseñó la reacción de sus familiares a su nuevo pecho temporal.