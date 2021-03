Fred, el gallo que no deja que ningún repartidor se acerque a la casa de sus dueños

Los carteles que a veces rezan en las casas de "cuidado con el perro" deberían comenzar a poner "cuidado con el gallo". Ya que después de conocer la historia de Fred, seguramente más de uno quiera una de estas aves como guardián de la casa.

Fred resulta ser un gallo con un temperamento no muy amigable con los desconocidos, ni siquiera deja que nadie se acerque a la casa de sus dueños en Carolina del Norte (Estados Unidos). Así lo ha demostrado la cámara de seguridad del porche, que ha podido captar el momento en el que Fred decide si dejar pasar o no a un hombre que llevaba unos paquetes.

Con las manos arriba en señal de paz, se ve en el último vídeo que ha subido su dueño a redes sociales a un repartidor de UPS que intenta acercarse poco a poco hacia la puerta. Después de dejar los paquetes, el trabajador mira a la cámara de la puerta y dice: "¡Esto no mola!" antes de emprender una carrera huyendo del ave, que comienza a perseguirlo.

En la descripción del vídeo AJ Taylor, el dueño de Fred, ha querido explicar el temperamento del gallo escribiendo lo siguiente: "Bueno, parece que el repartidor de UPS ha conocido hoy al gallo guardián. Fred nació enfadado, y es la primera vez que hemos podido grabar su comportamiento. Si alguien conoce a este repartidor que le mande mis disculpas".

Al parecer a esta ave no le gustan los repartidores, ya que en otra ocasión el gallo no aceptó que una mujer de correos acercara su vehículo a la casa. En cuanto Fred escuchó el claxon saltó sobre el capó para dejar claro que no era de su agrado. Mientras tanto, la trabajadora se apresuró a cerrar la ventana de su coche.

De nuevo, en la descripción, Taylor escribió: "Fred decidió presentarse a la señora del correo hoy. Resulta que no le gusta que le toquen la bocina".