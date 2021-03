Un niño de ocho es contratado con 27.000 euros de sueldo para jugar profesionalmente a 'Fortnite'

Es uno de los jugadores profesionales de videojuegos más jóvenes de la historia. El pequeño Joseph Deen, a sus ocho años, ha fichado por Equipo 33 Gaming, que le pagará con un ordenador de alta gama optimizado para juegos con un valor de más de 5.000 euros y con un sueldo de 27.000 euros.

Todo eso para que el pequeño juegue para ellos en torneos de Fortnite, el videojuego de estilo shooter, en el que se recorre un mundo abierto enfrentándose a otros jugadores con el objetivo de eliminarlos a todos antes de que te eliminen a ti.

¡Es un sueño hecho realidad!" dice Joseph Deen en la noticia publicada por Equipo 33, una empresa con jugadores de élite de eSports con sede en Hollywood, California. El equipo participa en torneos importantes en juegos como Fortnite, CS: GO., Dota 2, League of Legends, Call of Duty, Valorant y otros.

"Muchos otros equipos no me tomaron en serio debido a mi corta edad, el Equipo 33 me examinó a través de los juegos de Fortnite y me permitió entrenar y aprender con ellos todos los días. Hoy no podría estar más feliz de convertirme en miembro oficial del equipo", decía el pequeño.

Según han defendido los padres del pequeño, el contrato es flexible y puede ser cancelado en cualquier momento. También aseguraron que no les preocupa que Fortnite tiene una calificación PEGI de 12 en el Reino Unido y una calificación ESRB de Adolescente en los Estados Unidos, algo que causó polémica.

Además, Joseph Deen por el momento sólo puede entrenar y jugar amistosos, pues las reglas de los torneos de Fortnite no permiten jugar a menores de 13 años.

El campeonato del mundo de Fortnite se celebró por primera vez en 2019, siendo la primera vez que los deportes electrónicos como Fortnite se hicieron conocidos por una audiencia generalizada, cuando el adolescente británico Jaden 'Wolfiez' Ashman ganó más de un millón de euros y Kyle 'Bugha' Giersdorf el premio principal, con cerca de 2,5 millones.