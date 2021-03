Dos palomas asesinan a una tercera arrojándola a la vía del tren ante la mirada espantada de los viajeros

Un viajero del metro de Nueva York subió a TikTok el vídeo de dos palomas que mataban a otra arrojándola a las vías del tren, en un comportamiento que horrorizó a todos los que lo veían.

En el vídeo puede verse a una paloma coja, aparentemente herida. Otras dos palomas la escoltan, empujándola, hacia el borde de las vías. En el vídeo puede verse escrita la frase "Sólo en Nueva York".

La espera y el aburrimiento hace que varios de los viajeros que están en el andén observen con interés la escena y se oye exclamar "no, no", "no puede ser" y expresiones similares.

A los pocos segundos los tres animales se paran sólo un momento, hasta que el tren se acerca a la estación, momento en el que los dos animales sanos empujan al tercero a la vía, justo cuando el tren llega a su altura, arrollando a la paloma herida.

Es tal el revuelo causado que ni siquiera puede oírse el chirriar del tren, pues muchos de los viajeros chillan entre escandalizados y horrorizados por el comportamiento animal que acaban de ver.

El vídeo, del usuario @justthingsiguesss tiene ya más de 12,6 millones de reproducciones y 72.000 comentarios de todo tipo.