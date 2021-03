Una sepia supera una prueba cognitiva ideada para niños

Las sepias, junto a los pulpos, los calamares y los nautilos, forman parte de los cefalópodos, un grupo formado por estos animales marinos y viscosos. Ahora, unas sepias ha superado una prueba basada en el experimento del malvavisco de Stanford.

Este experimento fue diseñado por el psicólogo Walter Mischel en 1972. El test consistía en ofrecer un malvavisco a un niño, diciéndole que si esperaba 15 minutos sin comerse el que tenía delante podría obtener dos.

La revista Proceedings of the Royal Society B ha publicado un estudio realizado por Alexandra Schnell de la Universidad de Cambridge en el que se sometió a las sepias a una prueba similar. Si estas conseguían no comer la comida que tenían delante inmediatamente recibirían otra mejor un poco más tarde.

La investigación se realizó en el Laboratorio Biológico Marino y contó con la colaboración de Roger Hanlon, experto en cefalópodos. Tras obtener los resultados Schnell explicó que "todas las sepias del estudio fueron capaces de esperar la mejor recompensa y toleraron retrasos de hasta 50-130 segundos, lo que es comparable a lo que vemos en vertebrados de cerebro grande como los chimpancés, los cuervos y los loros".

El estudio pone por primera vez de manifiesto que hay más animales, además de los chimpancés y los seres humanos, en los que existe una relación entre el autocontrol y la inteligencia.

Pese a los resultados obtenidos, los investigadores no están del todo seguros de por qué las sepias son capaces de hacer esto, aunque hay alguna teoría que apunta a la causa. Schnell explicó que las sepias pasan la mayor parte del tiempo camufladas y solo dejan de estarlo para buscar comida, quedando a la vista de todos los depredadores.

Creen hay una relación entre esto y el hecho de que las sepias esperen para conseguir comida mejor, ya que es probable que sea algo que deban hacer en sus rutinas: ponerse en riesgo solo si la comida merece la pena.