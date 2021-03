Un perro se reencuentra con sus dueños tras pasar 43 días perdido, a bajas temperaturas y atrapado en un agujero

Cuando una mascota se pierde deja un gran vacío en sus dueños. Es lo que le pasó a esta familia de Michigan cuando perdió de vista a su perro, Milo, a principios de enero.

Lo avistaron por última vez a principios de febrero, pero no lograron reencontrarse con él. Desde que se perdió pasaron 43 días hasta que una pareja alertó al refugio de animales del condado de Kent.

Dos vecinos de la zona llevaban varios días oyendo ladrar a un perro. Finalmente lo localizaron en un antiguo ascensor de grano, que estaba a cierta profundidad. Las personas que lo encontraron avisaron al refugio, que fue hasta el lugar para rescatar al perrito.

Milo en el agujero en el que lo encontraron. Kent County Animal Shelter | Facebook

Al parecer, Milo había caído en ese hueco y no podía volver a subir debido a que en las paredes no había nada a lo que se pudiera agarrar para escalar. Con ayuda de los vecinos que lo habían encontrado, consiguieron subir al can con una cuerda.

La organización Missing Animal Recovery ayudó al refugio a localizar una publicación que alertaba sobre la pérdida de un perro. Al ponerse en contacto con los dueños del perro perdido confirmaron que Milo era el animal que buscaban, un Springer Spaniel.

Durante sus 43 días de odisea, Milo tuvo que sufrir temperaturas muy bajas, perdió casi 15 kilos y viajó unos 32 kilómetros en una ruta que sus dueños nunca podrán conocer al completo. Lo importante es que la historia ha tenido final feliz y la mascota se encuentra sana y salva.