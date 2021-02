Se hacen mejores amigas y después descubren que en realidad son hermanas

Dijo el escritor francés Jean-Baptiste Legouve que un hermano es un amigo concedido por la naturaleza, y esta frase no puede encajar mejor en la historia que dos mujeres estadounidenses de 32 y 31 años han protagonizado y que se ha hecho viral.

Julia Tinetti y Cassandra Madison se conocieron en 2013 cuando trabajaban en el mismo restaurante en la ciudad de New Haven. Al poco de conocerse, descubrieron que ambas llevaban un tatuaje con la bandera de la República Dominicana, el país del que eran originarias. Gracias a este hecho y a su afinidad, se hicieron muy buenas amigas.

"Después de ese momento, estábamos muy unidas", dijo Julia Tinetti a Good Morning America. "Empezamos a pasar el rato. Salíamos a tomar algo, a cenar. Empezamos a vestirnos igual", añadió la joven.

Como se llevaban tan bien y encima había cierto parecido físico, los compañeros de trabajo empezaron a bromear acerca de que eran hermanas. Ellas no se lo tomaron a broma, porque ambas eran adoptadas, pero cuando compararon sus documentos de adopción descartaron la idea: "Éramos de dos ciudades diferentes con apellidos diferentes. Y los nombres de nuestras madres en nuestra documentación eran diferentes", explicó Julia.

Sin embargo, según las fechas de nacimiento (1989 y 1988), haber nacido en República Dominicana y su parecido, Julia y Cassandra dijeron que sentían que tenía que haber una conexión.

Aunque pasaron los años y Cassandra Madison se cambió de ciudad, no dejaron de mantener el contacto. En 2018, la madre de Cassandra le regaló un kit de ADN para que pudiera conocer sus ancestros.

Gracias a este kit pudo conocer a algunos parientes y viajó a la República Dominicana, donde conoció a su padre biológico, Adriano Luna Collado. Su madre biológica, Yulianna Collado, había muerto en 2015 tras sufrir un infarto.

Madison, con crecientes sospechas, le preguntó a su padre biológico si él y su madre alguna vez dieron a otro bebé en adopción, y el padre le contestó que había sido una época dura para la pareja y no quería hablar del tema.

Cassandra Madison decidió que lo mejor es que su amiga Julia Tinetti se hiciera también un test de ADN. Ésta aceptó y finalmente los resultados llegaron el pasado 28 de enero. Y con noticia bomba.

En efecto, el test confirmó que Cassandra y Julia son hermanas de padre y madre. Y no sólo eso: sus padres tuvieron siete hijos más (que no dieron en adopción), por lo que han descubierto una enorme familia numerosa. Al parecer, los documentos de adopción se traspapelaron y por eso no coincidían los datos.

Julia Tinetti asegura que "todavía estoy procesando la magnitud de la situación", mientras que por su parte, Cassandra Madison dice que siempre se había propuesto encontrar a su familia, aunque fuera "lo último que hiciera".