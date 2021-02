El ataque de ira de un repartidor por no recibir propina divide a TikTok: "Si no puedes permitírtelo, no comas fuera"

El debate acerca de la obligatoriedad de dar o no propina a los repartidores se ha extendido a TikTok, donde un usuario, empleado de la franquicia Domino's Pizza compartió un vídeo en el un amigo manifestaba su ira con respecto a este tema.

Según se indica en el clip, el repartidor muestra su enfado porque, en su último reparto, el cliente no le habría dado ninguna cantidad de concepto de propina después de haber estado esperando durante cinco minutos bajo la lluvia con el pedido en la mano.

El vídeo titulado "Este es el motivo por el que deberías dar propina a los repartidores" acumula más de 1,8 millones de reproducciones y entre sus más de 6.300 comentarios se pueden leer opiniones de todo tipo. "Literalmente, no puedo comprender cómo la gente no deja propina. Si no puedes permitirte dar propina, no puedes permitirte comer fuera de casa o pedir comida. Punto", zanjaba un usuario.

Sin embargo, otros internautas defendieron que el repartidor se estaba quejando por hacer su trabajo: "Espero que Domino's se deshaga de él. Se llama trabajo. A veces buenos consejos y otras no". "Por qué tienen que quejarse de algo que es SU trabajo", exponía otro.