Juntan miles de firmas para pedir que cancelen un anuncio de chocolates en el que una pareja gay se besa

El mes pasado, la marca de chocolates británica Cadbury levantó una enorme polvareda en las redes sociales por el anuncio de uno de sus productos más estrella, los Creme Eggs.

El nuevo anuncio muestra a varios protagonistas en diferentes acciones, entre ellos, una pareja besándose apasionadamente mientras se come uno de los deliciosos bombones. Una pareja que habría pasado totalmente desapercibida de no haber sido gay, que, si bien ha sido muy aplaudido por muchos, es algo que otros tantos usuarios de las redes y también los sectores más conservadores del país no están dispuestos a dejar pasar.

Por eso, y según la prensa británica, unas 35.000 personas ya han firmado una petición para prohibir el anuncio por ese gesto de pasión protagonizado por Callum Sterling y Dale Moran, que, por cierto, son pareja en la vida real.

La petición se ha publicado en CitizenGO, un sitio web de la campaña que asume regularmente peticiones conservadoras que se oponen a la despenalización de los derechos LGBTQ+ y los abortos.

Pide que se elimine el anuncio de todas las plataformas y describe el beso entre la pareja como un "acto sexual con alta carga de provocación".

Además, la petición, en la que, dicen, muchas personas homosexuales están en desacuerdo con el anuncio, hacen referencia a que este expone a los niños a "contenido sexualizado".

Uno de los miembros de la pareja, Sterling, ha respondido a esta reacción de los sectores conservadores. "Así que está bien cuando un anuncio sexualiza a una mujer para beneficiar la mirada masculina y hacer que otras mujeres se sientan mal si no cumplen con este estándar de belleza", escribió en su cuenta de Instagram a modo de denuncia.