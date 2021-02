La aplaudida reflexión del 'youtuber' Alexelcapo en un debate en Twitter: "Lo de 'si te esfuerzas puedes' no me gusta"

Twitter es una red social en la que cada día surgen todo tipo de debates. Y, si no, que se lo digan a los streamers Alexelcapo (Alejandro Fernández) y Missandieftw, quienes este miércoles han protagonizado una conversación que se ha hecho viral, y que trataba sobre el esfuerzo, su recompensa y cómo influye la suerte.

Todo ha comenzado con un vídeo que la youtuber publicó este martes, en el que reflexionaba sobre "la envidia" y "el rencor" de quienes tienen "un pensamiento limitado" y critican a las personas que gozan de lujos como "tener una piscina".

"Esta gente se fija siempre en lo ajeno, en lo que tienen los demás. No crean un sentimiento bueno o que les ayude en su vida. Un sentimiento que les ayude a pensar: 'Yo quiero eso'. Pues no, al contrario, y es un pensamiento muy negativo, joder", lamenta, y añade: "Cuando ven a alguien que tiene más dinero que ellos o que ha conseguido algunas cosas, piensan que no se han esforzado, que les han regalado las cosas".

Mentalidad de tiburón vs mentalidad de pobreza.



Es cuestión de actitud ante la vida.

Yo de ti elegiría la primera, te irá mejor😉 pic.twitter.com/tMDbCd2tnA — MissAndieFTW 🔥 (@missandieftw) February 23, 2021

Por otro lado, la tuitera valora en el vídeo que "se asocia a la gente que tiene dinero con que no se esfuerza": "No sabes lo que esa persona se ha esforzado, lo que ha perdido por el camino. ¿Por qué juzgas?". El discurso va acompañado de estas palabras: "Mentalidad de tiburón vs mentalidad de pobreza. Es cuestión de actitud ante la vida. Yo de ti elegiría la primera, te irá mejor".

El mensaje de Missandieftw ha sido contestado por Alexelcapo, quien, un día después y a través de un hilo de tuits, le ha explicado de manera cordial que el esfuerzo no siempre desemboca en una recompensa, pues la suerte también influye: "Es muy fácil pensar así en nuestra posición".

"Yo de pequeño envidiaba a mis amigos que tenían casas grandes y piscinas, ¿por que yo no? decía mientras veía que mis padres tenían 1 piso, 1 coche y seguían pagando una hipoteca. Y tuve suerte con yt y todo eso. Ahora puedo pensar "oh wow como me esforcé, me merezco todo eso" pero es muy fácil pensar así cuando ha salido bien", ha aportado el streamer.

Consciente de que no todo el mundo alcanza lo que sueña, Alexdecapo ha apuntado que es fácil hablar desde una posición de privilegio: "Mis padres han trabajado más de lo que yo lo haré en la vida, con varios trabajos a la vez, y yo gano muchísimo más que ellos juntos. Y ya se pueden seguir esforzando que eso no va a cambiar. Nunca".

Entiendo lo que quieres decir y estoy seguro que no hay mala intención alguna por tu parte PERO es muy fácil pensar así en nuestra posición. Yo de pequeño envidiaba a mis amigos que tenían casas grandes y piscinas, ¿por que yo no? — Alexelcapo (@EvilAFM) February 24, 2021

"Y añado otra cosa, hay mucha gente que podría conseguir muchas más cosas si se esforzara, cosa obvia. Pero el mensaje de "Si te esfuerzas puedes" no me gusta porque es demasiado simple, entra fácil y deja fuera 20 mil matices que son ajenos a tu esfuerzo", ha señalado el tuitero.

Asimismo, ha querido zanjar su contestación de manera amigable. "Y seguramente te den por culo mucho por ese tweet, como a mi me ha pasado con tantos otros, pero repito sé que no hay mala intención alguna por tu parte pero esto es Twitter y se te van a lanzar al cuello", ha sentenciado, recibiendo numerosas contestaciones de aprobación.

Mis padres han trabajado más de lo que yo lo haré en la vida, con varios trabajos a la vez, y yo gano muchísimo más que ellos juntos. Y ya se pueden seguir esforzando que eso no va a cambiar. Nunca. — Alexelcapo (@EvilAFM) February 24, 2021

Y seguramente te den por culo mucho por ese tweet, como a mi me ha pasado con tantos otros, pero repito sé que no hay mala intención alguna por tu parte pero esto es twitter y se te van a lanzar al cuello xD — Alexelcapo (@EvilAFM) February 24, 2021

Finalmente, y ante el aluvión de respuestas, tanto positivas como negativas, la tuitera ha querido matizar sus palabras: "No he hablado de padres ni de gente que ha currado muchísimo y por X razones no ha podido lograrlo, no ha salido de mi boca en ningún momento, ha salido de la boca de gente frustrada que quiere amoldar mis palabras a su forma de pensar. Hablo de la envidia, de gente mala".