Se puede pensar que no hay nada más patrio que la tortilla de patata, la paella o el flamenco, pero dentro de la lista está a punto de colarse otro elemento más: la Carrasca de Lecina. Este árbol milenario de Bárcabo (Huesca) logró en 2020 pasado el galardón de Árbol Español del Año, pero este mes de febrero el logro que quieren conseguir es aún más alto: el título de Árbol de Europa 2021.

En la página web oficial del concurso se puede votar por ella hasta el 28 de febrero, y el resultado se conocerá el 17 de marzo tras una ceremonia. De momento, la encina de Lecina parte como una de las favoritas junto a otros 13 finalistas entre los que están un manzano de República Checa, una morera de Bulgaria o un plátano de Portugal.

Para conseguir el galardón para la Carrasca, solo hay que seleccionarla, marcar otro de los árboles -porque hay que elegir dos- y validar los votos con tu correo electrónico. De este modo, se podrá conseguir que la Carrasca de la localidad de Lecina consiga ser el Árbol de Europa 2021.

Pero todo esto lo explica aún mejor la web oficial que han creado para esta causa: LaCarrascaDeLecina.com, donde además han colgado un anuncio muy original y divertido que anima a todos a votar por el árbol milenario.

Los vecinos de Bárcabo, capitaneados por el humorista aragonés Alfonso Palomares, se han puesto frente a las cámaras para derrochar gracia y desparpajo y conseguir un anuncio que no solo invite a votar, sino que consigue hacer reír a cualquiera que lo vea.

"Para pedirte el voto por la encina de Lecina podría poner una voz sensual y emotiva", comienza diciendo el actor. "Prometerte que, si votas por la encina de Lecina, te cambiará la vida", continúa y aparece una señora a la que le ha pasado: "Yo voté y me quedé embarazada".

"Apelar al orgullo patrio", apunta después Palomares y aparece vestido con una camiseta de la selección española de fútbol. "Porque es nuestra, porque es española, porque nos gusta ganar. ¡Vamos Rafa!", gritan, en referencia a los ánimos habituales a Rafa Nadal en un partido de tenis.

Carrasca milenaria de Lecina, en Bárcabo (Huesca). DIPUTACIÓN DE HUESCA

"Pero he pensado que, si la ves, no hace falta más", dice el humorista y deja paso a un majestuoso plano del árbol. "Pero si eso no es suficiente... ¡O votas o la corto!", concluye Alfonso Palomares apareciendo, en tono de broma, con un hacha.

El turismo de la encina

Muchos son los que están apoyando la causa promocionando la votación, como el actor aragonés Rafa Maza o el ciclista Sergio Samitier. Y parece que todo está surtiendo efecto, al menos en Lecina, pues hay numerosos turistas de Huesca que se están acercando a la milenaria encina para verlo. "Y ya verás cuando abran el confinamiento provincial y vengan de Zaragoza", declaró uno de los visitantes a Heraldo.

"Esto parece Salou", bromeó otro turista. "No se veía tanta gente ni en la fiesta mayor", comentó otro. De hecho, el Parque Cultural del Río Vero, al que pertenece Lecina, puso el pasado sábado una guía turística para informar a los visitantes de las cualidades de este árbol, por lo que el éxito de la Carrasca es innegable.