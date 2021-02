Finge un robo en su joyería para poner a prueba a su perro y su reacción es decepcionante

Los perros no solo te dan cariño incondicionalmente y te hacen compañía, también son una buena forma de sentirse protegido ante cualquier peligro... aunque no en todos los casos. Si no, que se lo digan a Worawut Lomwanawong, cuyo husky tiene un sueño muy profundo y no hay nadie que lo despierte.

Este hombre de la ciudad tailandesa de Chiang Mai quiso poner a prueba las habilidades de su mascota, Lucky, como perro guardián. Para ello, fingió que un ladrón entraba armado a su joyería y le intentaba robar, pero ese intento habría sido un logro si el asaltante hubiera sido real.

Aunque Worawut lo había entrado para que supiera cómo actuar en estos casos, parece que su sueño venció a su necesidad de hacer justicia y proteger la tienda, pues se puede apreciar en el vídeo de la cámara de seguridad cómo continúa plácidamente tumbado y dormido en mitad del 'atraco'.

El propietario de la joyería incluso susurra su nombre varias veces para despertarlo, pero nada surtió efecto y el falso ladrón terminó llevándose el falso botín.

Aun así, Worawut aseguró que no estaba enfadado con Lucky, pues quizá su propósito no era protegerle, sino simplemente traerle suerte, por eso lo llamó así ya que su nombre significa "afortunado".